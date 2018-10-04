İstanbul'da iki kedinin ayaklarını keserek karnını yardılar

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçesinde saat 15.00 sıralarında meyve toplamaya çıkan bir kişi yerde birinin 4 ayağı kesilerek karnı yarılmış, diğerinin de öndeki iki ayakları kesilmiş iki kedi ölüsüyle karşılaştı. Olayın polis ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler çevrede ve bahçede inceleme yaptı.

Olay yerine gelen Sarıyer Belediyesi ekipleri ise ayakları kesilerek öldürülen iki kediyi, bahçeden alarak gömülmek üzere Kilyos'taki hayvan mezarlığına götürdü.

Vahşi olayın kim yada kimlerin yaptığı bilinmezken, polis ekipleri olayı gerçekleştirenleri belirlemek için çalışma başlattı.

Olayın yaşandığı sokakta oturan Emine Kişmir, "Eşimin kardeşi geldi. 'Bahçede iki tane kedi ölmüş' dedi bana. Ben kedilerin nereden atıldığını bilmiyorum. Ayakları kesilmiş iki kedi vardı. Çok üzüldüm, burada bir sürü kedi var ben onlara yemek de veriyordum. Kedileri çok da sevmem aslında ama zarar da vermiyorum. Etrafta 10-15 tane kedi var. Bunu yapan cezalandırılsın. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz" dedi. (DHA)



