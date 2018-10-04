HABER

İstanbul'da iki kedinin ayaklarını keserek karnını yardılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 11:34 | Son Güncelleme

Sarıyer'de bir evin bahçesinde ayakları kesilerek karnı yarılmış iki kedi ölüsü bulundu. Öldürülen iki kedi, belediye ekipleri tarafından bahçeden alınarak gömülmek üzere Kilyos'taki hayvan mezarlığına götürüldü.

İstanbul'da iki kedinin ayaklarını keserek karnını yardılar

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçesinde saat 15.00 sıralarında meyve toplamaya çıkan bir kişi yerde birinin 4 ayağı kesilerek karnı yarılmış, diğerinin de öndeki iki ayakları kesilmiş iki kedi ölüsüyle karşılaştı. Olayın polis ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler çevrede ve bahçede inceleme yaptı.

Olay yerine gelen Sarıyer Belediyesi ekipleri ise ayakları kesilerek öldürülen iki kediyi, bahçeden alarak gömülmek üzere Kilyos'taki hayvan mezarlığına götürdü.

Vahşi olayın kim yada kimlerin yaptığı bilinmezken, polis ekipleri olayı gerçekleştirenleri belirlemek için çalışma başlattı.

Olayın yaşandığı sokakta oturan Emine Kişmir, "Eşimin kardeşi geldi. 'Bahçede iki tane kedi ölmüş' dedi bana. Ben kedilerin nereden atıldığını bilmiyorum. Ayakları kesilmiş iki kedi vardı. Çok üzüldüm, burada bir sürü kedi var ben onlara yemek de veriyordum. Kedileri çok da sevmem aslında ama zarar da vermiyorum. Etrafta 10-15 tane kedi var. Bunu yapan cezalandırılsın. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz" dedi. (DHA)


PARTNER28 yaşında gösterdiğimi söylüyorlar28 yaşında gösterdiğimi söylüyorlar
Çorlu Deresi'nin bir süre renginin değişmesiÇorlu Deresi'nin bir süre renginin değişmesi
Küçükçekmece'de polisten kaçan araç vatandaşların arasına daldı!Küçükçekmece'de polisten kaçan araç vatandaşların arasına daldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kedi Sarıyer

En Çok Okunan Haberler

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

İşkadını hipnoz edilince korkunç gerçek ortaya çıktı! Ankara’da yan evdeki komşu…

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

Güven Hokna’dan Gökçe Bahadır yorumu: 'S..tük oynamak çok zordur'

Güven Hokna’dan Gökçe Bahadır yorumu: 'S..tük oynamak çok zordur'

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan İstanbul için korku uyarı: Tsunami'den kaçış planları yapmalıyız

Prof. Dr. Şükrü Ersoy'dan İstanbul için korku uyarı: Tsunami'den kaçış planları yapmalıyız

Naim Süleymanoğlu'nun babalık davasında karar

Naim Süleymanoğlu'nun babalık davasında karar

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

Küçükçekmece'de polisten kaçan araç vatandaşların arasına daldı!

Küçükçekmece'de polisten kaçan araç vatandaşların arasına daldı!

Dünyaca ünlü fenomenler İstanbul'u tanıtmaya geliyor

Dünyaca ünlü fenomenler İstanbul'u tanıtmaya geliyor

Murat Bardakçı açıkladı: Fatih Altaylı'nın 'Atatürk Galatasaraylı' belgesi sahte çıktı

Murat Bardakçı açıkladı: Fatih Altaylı'nın 'Atatürk Galatasaraylı' belgesi sahte çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.