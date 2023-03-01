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İstanbul'da izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba polis müdahalesi: 8 kişi gözaltında

01.03.2023 23:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Beyoğlu'nda izinsiz gösteri yapmak isteyen ve uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis müdahale etti. Müdahale sonucu gruptan 8 kişi gözaltına aldı. İşte haberin detayları...

İstanbul'da izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba polis müdahalesi: 8 kişi gözaltında

Taksim İstiklal Caddesi'ndeki İstanbul Halkevi önünde toplanan bir grup, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Halkevleri üyelerinin de kullandığı Hatay Defne'deki Sevgi Parkı'nın tahliye edilmeye çalışıldığı gerekçesiyle protesto gösterisinde bulunmak istedi.

8 KİŞİYE GÖZALTI

Polis ekipleri, gösterinin izinsiz olduğu uyarılarına rağmen dağılmayan gruba müdahale ederek, 8 kişiyi gözaltına aldı.

Öte yandan, Kadıköy Bahariye Caddesi'nde toplanan bir grup da bir süre slogan attı.

Bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, eylemin yasa dışı olduğunu belirterek grubun dağılmasını istedi. Eylemi sürdüren gruba müdahale eden polis, bazı göstericileri gözaltına aldı. (AA)

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