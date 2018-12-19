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İstanbul'da kâbus gibi bir gün!

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2018 13:41 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden dün yapılan uyarıların ardından İstanbul'da sabah saatlerinde kar yağışı başladı. Sarıyer Ayazağa'da dere taşması nedeniyle yol trafiğe kapandı. Bazı yolları su bastı. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Şile'de ise şiddetli fırtına nedeniyle bir kargo gemisinin karaya oturduğu bildirildi. Alınan bilgiye göre Sahilköy açıklarındaki Natalia isimli gemide, Komor Adaları bandralı 127 metre uzunluğundaki kargo gemisi için bölgeye ekipler sevk edildi. Mürettebatı kurtarma çalışmaları devam ettiği bildirildi.

İstanbul'da sel felaketi

Sarıyer Ayazağa'da dere taşması nedeniyle Kemerburgaz Caddesi trafiğe kapandı. Yol göle dönerken, cadde araç trafiğine kapandı. Kapanan yolda bazı araçlar geri dönmek zorunda kaldı. Belediye ekipleri suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.
Sarıyer Ayazağa'da dere taşması nedeniyle Kemerburgaz Caddesi trafiğe kapandı. Yol göle dönerken, cadde araç trafiğine kapandı. Kapanan yolda bazı araçlar geri dönmek zorunda kaldı. Belediye ekipleri suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.
Sarıyer Ayazağa'da dere taşması nedeniyle Kemerburgaz Caddesi trafiğe kapandı. Yol göle dönerken, cadde araç trafiğine kapandı. Kapanan yolda bazı araçlar geri dönmek zorunda kaldı. Belediye ekipleri suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.
Sarıyer Ayazağa'da dere taşması nedeniyle Kemerburgaz Caddesi trafiğe kapandı. Yol göle dönerken, cadde araç trafiğine kapandı. Kapanan yolda bazı araçlar geri dönmek zorunda kaldı. Belediye ekipleri suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.
Sarıyer Ayazağa'da dere taşması nedeniyle Kemerburgaz Caddesi trafiğe kapandı.
Şile Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle bir kargo gemisi kıyıya oturdu. Yan yattığı belirtilen Natalıa adlı gemide 16 mürettebatın bulunduğu öğrenildi.
Şile Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle bir kargo gemisi kıyıya oturdu. Yan yattığı belirtilen Natalıa adlı gemide 16 mürettebatın bulunduğu öğrenildi.
Şile Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle bir kargo gemisi kıyıya oturdu. Yan yattığı belirtilen Natalıa adlı gemide 16 mürettebatın bulunduğu öğrenildi.
Şile Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle bir kargo gemisi kıyıya oturdu. Yan yattığı belirtilen Natalıa adlı gemide 16 mürettebatın bulunduğu öğrenildi.
Şile Sahilköy açıklarında şiddetli fırtına nedeniyle bir kargo gemisi kıyıya oturdu. Yan yattığı belirtilen Natalıa adlı gemide 16 mürettebatın bulunduğu öğrenildi.
Arnavutköy'de yağış nedeniyle su baskınları yaşandı. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle Bolluca Mahallesi'nde yollar göle döndü. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı ev ve işyerlerini su bastı. Vatandaşlar kovalarla suyu tahliye etti.
Arnavutköy'de yağış nedeniyle su baskınları yaşandı. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle Bolluca Mahallesi'nde yollar göle döndü. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı ev ve işyerlerini su bastı. Vatandaşlar kovalarla suyu tahliye etti.
Arnavutköy'de yağış nedeniyle su baskınları yaşandı. Etkili olan sağanak yağış nedeniyle Bolluca Mahallesi'nde yollar göle döndü. Araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı ev ve işyerlerini su bastı. Vatandaşlar kovalarla suyu tahliye etti.
Şiddetli yağışın ardından Ayazağa Deresi taştı.
Şiddetli yağışın ardından Ayazağa Deresi taştı.
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sel felaketi Şile yağmur istanbul Ayazağa deresi

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