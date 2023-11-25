İstanbul'da kar yağışı ne zaman? İstanbul'a kar ne zaman yağacak, yarın kar var mı? MGM'den uyarı geldi!

İstanbul kar yağışı ile ilgili aramalar hız kazandı. Marmara ve Ege Bölgesi’nde etkisini gösteren şiddetli fırtına yerini kuvvetli yağışa bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kar yağışı hakkında açıklamalarda bulundu. İşte İstanbul kar yağışı tarihi ile ilgili detaylar...

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN?

İBB AKOM verilerine göre İstanbul'da hafta sonu soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterecek. Sıcaklıkların fırtınayla 4 ila 8 derecelere kadar düşmesi bekleniyor. Yağışların kentin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması tahmin ediliyor.

Rüzgarın cumartesi günü fırtına (40-60km/s), pazar günü ise kısa süreli hamlelerle tam fırtına (80-100km/s) şiddetinde esmesi beklenirken 8-10 derecelik ani sıcaklık düşüşüyle kuvvetli sağanak geçişleri yaşanacağı öngörülüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Tahminler Dairesi Başkanı Yüksel Yağan, hafta sonu sıcaklıkların 8-10 derece düşeceğini, özellikle Batı Karadeniz, İç Ege, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar yağışı görüleceğini bildirdi.

İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK ?

Yağan açıklamasına İstanbul'da pazar günü yer yer karla karışık yağmur, yükseklerinde kar yağışları görebileceğiz. Sıcaklıklar ise pazar günü 17'den 5'e düşecek' ifadeleriyle devam etti.

AA'da yer alan habere göre Yağan, "25 Kasım Cumartesi günü Güney Ege'de çok kuvvetli ve şiddetli yağış beklentimiz var. Muğla, İzmir'in güneyi, Aydın, Antalya Körfezi'ni kapsayan alanda çok kuvvetli ve şiddetli yağış bekliyoruz.

Yine cumartesi günü İç Ege bölgemizde kuvvetli yağış bekliyoruz. Pazar günü yurdun büyük bölümünde özellikle düşük rakımlarda kuvvetli yağmur, yüksek rakımlarda kar yağışları göreceğiz" dedi.





