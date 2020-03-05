HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da koca dehşeti! Yüzünden ve boğazından bıçakladı

İstanbul'da koca dehşeti! Yüzünden ve boğazından bıçakladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2020 11:19 | Son Güncelleme

İstanbul Üsküdar'da 16 yıllık evli Melisa K. eşi tarafından darp edilip, yüzünden ve boğazından bıçaklandı. Uzaklaştırma kararı bulunan Harun K. polis ekipleri tarafından yakalandı. Tedavi altına alınan Melisa K., "Barışmak istemiyordum. Boğazımı kesecekti. Ben de bir Emine Bulut gibi 3. sayfa haberi olup sonra unutulup gidecektim." dedi.

Olay sabah saatlerinde Üsküdar meydanda bulunan Üsküdar-Çekmeköy metro girişinde meydana geldi. Melisa K. metrodan çıktığı sırada boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi Harun K. tarafından önü kesildi. 34 yaşındaki kadını darp eden Harun K. elindeki bıçakla yüzünden ve boğazından yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İhbar üzerine gelen polis ekipleri eşini yaralayan Harun K.'yı yakaladı. Yüzüne ve boynuna dikiş atılan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

'SÜREKLİ TEHDİT EDİYORDU, SONUNDA ÖLDÜRÜYORDU BENİ'

Hastanedeki ilk müdahalesinin ardından şoka girdiğini söyleyen Melisa K. o anları anlattı:

Melisa K., "Barışmak istemiyordum. Boğazımı kesecekti. Ben de bir Emine Bulut gibi 3. sayfa haberi olup sonra unutulup gidecektim. Darp etti, boğazıma bıçak dayadı. Başımı çevirince yüzümden yaralandım. Dikiş atıldı. Uzaklaştırma kararı vardı. Boşanma aşamasındaydık. Şoka girdim. Vatandaşlar bana yardım etti. 16 yıllık evliyim. 15 yaşında kızım var. Sürekli tehdit ediyordu. Sonunda öldürüyordu beni. Adalet istiyorum" diye konuştu

YAKINLARI İSYAN ETTİ

Yaralı kadının ablası ve annesi yaşanan olaya isyan etti. Ablası "Adalet istiyorum. Kadınları korusunlar. Katilleri bırakmasınlar. Kapıdan girip bacadan çıkmasın. Savcılara sesleniyorum. Emine Bulut gibi bütün kadınlar ölmesin" dedi.

YAKALANDI

Eşini yaraladıktan sonra yakalanan Harun K. polis merkezine götürüldü. Harun K. eşinizi neden bıçakladınız sorusuna "Allah polisimize yardımcı olsun" diye cevap verdi. Birçok suçtan kaydı olduğu öğrenilen Harun K.'nın sorgusu devam ediyor.

Kaynak: DHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Parmağına sıkışan yüzük kabusu olduParmağına sıkışan yüzük kabusu oldu
Piknik yaparken buldu, gözü gibi bakıyorPiknik yaparken buldu, gözü gibi bakıyor
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
1/
Anahtar Kelimeler:
istanbul Üsküdar koca dehşeti bıçaklama

En Çok Okunan Haberler

Adalet Bakanı Gül'den CHP'li Özkoç'la ilgili flaş açıklama!

Adalet Bakanı Gül'den CHP'li Özkoç'la ilgili flaş açıklama!

Dünya İHA ve SİHA'ları konuşuyor

Dünya İHA ve SİHA'ları konuşuyor

23 yıl sonra yeniden: BMW'nin logosu değişti! İşte BMW'nin yeni logosu

23 yıl sonra yeniden: BMW'nin logosu değişti! İşte BMW'nin yeni logosu

8 yıl önce 'kayboldu' denilen Asım'ı babası katletmiş!

8 yıl önce 'kayboldu' denilen Asım'ı babası katletmiş!

'Sahte kanser hastası' olayında yeni gelişme! Haluk Levent sahip çıktı

'Sahte kanser hastası' olayında yeni gelişme! Haluk Levent sahip çıktı

Öğretmen dizisi sosyal medyada olay yarattı

Öğretmen dizisi sosyal medyada olay yarattı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Şehit cenazesinde tepki çeken an! Milletvekili namaz kılanların önüne geçip...

Şehit cenazesinde tepki çeken an! Milletvekili namaz kılanların önüne geçip...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İğrenç iddialar! 'İki kişi tecavüz ederken içeri girdi'

İğrenç iddialar! 'İki kişi tecavüz ederken içeri girdi'

Dikkat çeken iddia: Koronavirüsün ilacını buldum

Dikkat çeken iddia: Koronavirüsün ilacını buldum

Diğer Haberler
AK Parti Genel Başkan Yardımcı Cevdet Yılmaz'ın kardeşi vefat etti!

AK Partili Yılmaz'ın acı günü!

Piknik yaptığı alanda bulduğu taşların gök taşı olduğunu iddia etti

Piknik yaparken buldu, gözü gibi bakıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya hareket etti

Gözler Moskova'da! Tek gündem İdlib

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Kendisine kimlik soran otel görevlisine dehşeti yaşattı!

Yer: İstanbul! Dehşeti yaşattı

Ağabeyine "Bacıma iyi bak" mesajı atıp kendini vurdu

"Bacıma iyi bak" mesajı atıp intihar etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.