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İstanbul'da korku dolu gece! Sokak çığlık sesleriyle inledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2018 05:07 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda iki katlı bir binanın 2. katında çıkan yangında, dumandan 3 kişi etkilendi. Alev alev yanan evde maddi hasar meydana geldi. Sokakta bağırışları duyduğunu ve çıktığında evlerin alevler içinde kaldığını belirten Yılmaz, binanın birinci katında mahsur kalan kediyi kurtardığını kaydetti.

İstanbul'da korku dolu gece! Sokak çığlık sesleriyle inledi

Yangın saat 01.00 sıralarında Beyoğlu Yenişehir Mahallesi Gülleci Sokak’taki 2 katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın 2. katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın çevredeki 2 katlı bir binanın 2. katına ve 5 katlı bir binanın çatısına sıçradı. Yangın nedeniyle binada yaşayan vatandaşlar kendi imkanlarıyla çıkarken, 3 kişi dumandan etkilendi.

Olayın haber verilmesi üzerine Beyoğlu, Şişli ve Fatih itfaiye ekipleriyle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığını, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Öte yandan yanan evde mahsur kalan bir kedi mahalle sakini Cevdet Yılmaz, tarafından yangın esnasında kurtarıldı.

Sokakta bağırışları duyduğunu ve çıktığında evlerin alevler içinde kaldığını belirten Yılmaz, binanın birinci katında mahsur kalan kediyi kurtardığını kaydetti.
Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (İHA)

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istanbul beyoğlu yangın

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