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İstanbul'da mahalleyi sokağa döken olay! İstinat duvarı çöktü, 3 bina tahliye edildi

05.07.2022 06:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üsküdar Kısıklı'daki bir inşaat alanına ait istinat duvarı çöktü. Duvarın yıkılması sonrası toprak kayması da meydana gelirken, inşaat çevresindeki 3 bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

İstanbul'da mahalleyi sokağa döken olay! İstinat duvarı çöktü, 3 bina tahliye edildi

Üsküdar'da hareketli anların yaşanmasına neden olan olay, saat 03.30 sıralarında Kısıklı Mahallesi Hacı Arif Bey ile Yusuf Kemal Sokak arasında bulunan inşaat alanında meydana geldi.

İnşaatın temel alanındaki istinat duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çöken istinat duvarı, sokaktaki yolu da etkiledi. Bir süre sonra yolun bir kısmında da çökme yaşandı.

3 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnşaat çevresinde güvenlik önlemi alan ekipler, sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. İnşaatın çevresinde bulunan 3 bina ise tedbir amaçlı tahliye edildi.

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Binalardan tahliye edilen bir kişi, "Zemin altından gelen büyük bir ses duyduk. Herkes balkonlara çıktı. Balkona çıktığımda su hatlarının dışarı doğru aktığını ve duvarın çöktüğünü gördüm. Daha sonra itfaiyeden ekipler geldi. Bizi uyardılar, biz de binaları tahliye ettik" dedi.

Ekiplerin olay yerindeki güvenlik önlemleri sürüyor. (DHA)

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