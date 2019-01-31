İstanbul'da metre seferlerinde aksama!

İstanbul'da teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı - Hacıosman arası metro seferleri bir süre durduruldu. M2 Hattı seferleri Yenikapı - Mecidiyeköy arasında yapılmaya devam ediyor.

Metro İstanbul'dan konuya ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada; "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattında teknik bir arıza sebebiyle, seferlerimiz Yenikapı-Şişli ve Levent-Hacıosman İstasyonları arasında yapılmakta olup, teknik ekiplerimiz bölgede çalışmalarını sürdürmektedir." ifadelerine yer verildi.

