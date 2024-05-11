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İstanbul'da milyonlarca liralık kuyumcu soygunu! Şüpheliler silahlarıyla birlikte havuzlu lüks rezidansta yakalandı

11.05.2024 12:06
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İstanbul’da kepenklerini kırarak girdikleri kuyumculardan milyonlarca liralık soygun yapan 9 kişilik şebeke yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Gözaltına alınan şüphelilerden biri hakkında 25 yıl, bir diğeri hakkında ise 4 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Şüphelilerle birlikte biri uzun namlulu 4 silah, çok sayıda mermi ve çalıntı olduğu değerlendirilen para ve ziynet eşyaları ele geçirildi.

İstanbul'da milyonlarca liralık kuyumcu soygunu! Şüpheliler silahlarıyla birlikte havuzlu lüks rezidansta yakalandı

Büyükçekmece, Esenyurt ve Avcılar'da meydana gelen soygunlar polis tarafından soruşturma açıldı. 3 kuyumcuda meydana gelen soygunlar güvenlik kameralarına yansıdı.

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Görüntülerde şüphelilerin plakaları değiştirilmiş çalıntı araçlarla olay yerine geldikleri, kepenk kilitlerini kırarak içeri girdikleri görüldü.

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Şüphelilerin kuyumcularda bulduklarını poşetlere koyarak çaldıkları anları da işyeri kameralarına yansıdı.

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9 ŞÜPHELİ SİLAHLARIYLA BİRLİKTE YAKALANDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yüzlerce saat güvenlik kamera görüntüsünü inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

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Savcılıktan alınan izinle yapılan teknik ve fiziki takibin ardından adreslere operasyon yapıldı.

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Kiraladıkları havuzlu lüks rezidanslarda kaldıkları belirlenen 9 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca, uzun namlulu silah, 77 mermi ile çalıntı olduğu değerlendirilen 8 adet bilgisayar, takip cihazı, 6 yüz 24 bin 150 lira, 7200 dolar, altın ziynet eşyaları ele geçirildi.

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ŞÜPHELİLER HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZALARI ÇIKTI

Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerden Sipan K.(27)’nın daha önceden 36 suç kaydı olduğu ve hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

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Şüphelinin ayrıca 4 ayrı olaydan arandığı öğrenildi.

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Şüpheli Sabri S.’ün de 2 aranması bulunduğu ayrıca hakkında 4 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

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Hırsızlık Büro Amirliğinde yapılan soruşturmada sonucunda şüphelilerin 3 ayrı kuyumdan hırsızlık, Küçükçekmece’de bir evden hırsızlık, oto ve plaka hırsızlığı suçlarının aralarında bulunduğu 10 olayın failleri olduğu belirlendi.

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Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

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(DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu İstanbul soygun
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