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  4. İstanbul'da randevusuz aşı olmak isteyen Esenyurt'a geliyor

İstanbul'da randevusuz aşı olmak isteyen Esenyurt'a geliyor

22.08.2021 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt Meydanı'ndaki randevusuz aşı çadırı, ilgi görüyor. Randevu alınmadan aşı olma imkanı sağlanan ilçede, Sinovac ya da Biontech aşısı yaptırılabiliyor.

Esenyurt Belediyesi ve Esenyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen randevusuz aşı çadırı Esenyurt Meydanı'nda kuruldu. 14 Ağustos Cuma günü itibariyle hizmet vermeye başlayan çadırda koronavirüs aşıları randevusuz ve ücretsiz bir şekilde yapılıyor.

HAFTA İÇİ 16.00, HAFTA SONU 18.00'E KADAR AÇIK

Hem Sinovac hem de Biontech aşı seçeneğinin olduğu çadıra vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. Aşı çadırında hafta içi 10.00 - 16.00, hafta sonu da 13.00 - 18.00 saatleri arasında koronavirüs aşısı yapılıyor.

DHA

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Esenyurt
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