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İstanbul’da satırlı koca dehşeti! Eşini ve 2 çocuğunu rehin aldı

31.05.2023 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çarpıcı olay İstanbul Kağıthane'de yaşandı. Edinilen bilgiye göre; Ş.U. (31) isimli bir kadın, 2 çocuğuyla birlikte, kavga ettiği eşi A.U. (30) tarafından satırla rehin alındı. Olay yerine önlem maksatlı özel harekat polisi de sevk edildi. Özel harekat polislerinin önlem aldığı olayda polis, bir anlık dalgınlığından yararlanarak şahsı etkisiz hale getirdi. Kadını ve çocukları kurtaran ekipler, şahsı gözaltına alırken, sokakta yaşananlar ise kameralara yansıdı.

İstanbul’da satırlı koca dehşeti! Eşini ve 2 çocuğunu rehin aldı

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kağıthane Şirintepe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 çocuk sahibi Ş.U. (31) ile A.U. (30) arasında kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine A.U. eline aldığı satırla eşine saldırdı. Şahıs ardından da 2 çocuğuyla birlikte eşini satırla rehin aldı.

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ÖNLEM MAKSATLI ÖZEL HAREKAT POLİSİ SEVK EDİLDİ

Mahalleli sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri sokağa giremeyince park halindeki bir kamyonet vatandaşlar tarafından elbirliğiyle kaldırıldı.

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Kısa sürede olay yerine gelen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri ise, şahsı ikna etmek için çalışmalara başladı. Sağlık ve itfaiye ekipleri ise sokakta önlem aldı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalarda olay yerine önlem maksatlı özel harekat polisi de sevk edildi.

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SATIRLI KOCA GÖZALTINA ALINDI

İkna çalışmaları çerçevesinde bir anlık dalgınlığından yararlanan polis, şahsı etkisiz hale getirdi. Kadını ve çocukları kurtaran Kağıthane polisi, şahsı ise gözaltına aldı. Mahallelinin panik yaşadığı sokakta yaşananlar ise kameralara yansıdı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kağıthane satır

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