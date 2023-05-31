Başkasıyla karıştırılınca linç edilerek öldürülmüştü! Karara isyan ettiler: Karşı tarafın avukatı bile çekildi! 'Bu vahşettir'

Parkta 12 yaşındaki bir kız çocuğunun fotoğrafının çekildiği iddiası üzerine bıçaklı bir grup Ergün Arslan'ı korkunç şekilde öldürdü. Olayla ilgili ilk duruşmada 3 sanıktan 1'i tahliye edildi. Ağabeyinin ensesine vuran kişinin serbest bırakıldığını belirten Süleyman Arslan, "O zaman diğerlerini de bıraksınlar" diyerek isyan etti. Ağabey Arslan ayrıca "Karşı tarafın avukatlarından bir tanesi, 'bu vahşettir' diye geri çekildi" dedi.

KAN KAYBINDAN HAYATINI KAYBETTİ

Olay, 3 Nisan 2022'de Sur ilçesindeki Anzele Parkı'nda meydana geldi. Parkta oturan kız çocuğunun fotoğrafını çektiği iddia edilen Ergün Arslan, bir grubun bıçaklı saldırısına uğradı. Daha sonra dövülüp, yaralı halde sokaklarda gezdirilen Arslan, kan kaybından hayatını kaybetti.

O ÇOCUĞA SORULDU: BAŞKASIYDI

Çalışma başlatan polis, güvenlik görüntülerinden 7 şüpheliyi belirleyip, gözaltına aldı. Şüphelilerden S.D. (16), E.H.T. (16) tutuklandı, 5 kişi serbest bırakıldı. İtiraz sonrası gözaltına alınan B.E. (23), bu kez tutuklandı. Soruşturma sürerken, kız çocuğu ile annesinin ifadesine başvuruldu. Çocuğa, Ergün Arslan'ı fotoğrafı gösterilip, fotoğrafını çeken kişi olup, olmadığı soruldu. Çocuk, fotoğrafı çeken kişinin başkası olduğunu söyledi. Yaralı halde gezdirilmesi görüntülere de yansıyan Ergün Arslan'ın otopsi raporunda, "Koltuk altında bıçak yarası, her iki kalçada derin bıçak yarası, darp sonucu ağzındaki dişlerin yerinde olmadığı, burunda, dudakta yoğun kanama, burunda aşırı morarma, sol diz altında yaralanmaya bağlı morarma ve kanama, vücutta aşırı yaygın kan bulaşması" ifadeleri yer aldı.

'KASTEN ADAM ÖLDÜRME' SUÇUNDAN CEZA İSTENDİ

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma tamamlandı. İddianamede tutuklu sanıklar S.D., E.H.T. ve B.E. ile tutuksuz 3 sanığın kendiliğinden gelişen olayda daha sonra fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri vurgulandı. Sanık S.D.'nin elindeki bıçakla Ergün Arslan'ı bıçakladığı, diğer sanıkların da tekme ve tokat şeklinde Arslan'ı döverek öldürülmesine neden oldukları için 'kasten adam öldürme' suçundan ayrı ayrı cezalandırılmaları istendi. 5'i 18 yaşından küçük 6 sanık için müebbet hapis cezası istendi. Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, dün davanın ilk duruşması görüldü. 3'ü tutuklu 6 sanık ile Ergün Aslan'ın eşi Azize ile kardeşi Süleyman Aslan salonda hazır bulundu.

'YASİN BÖRÜ GİBİ CANİCE KATLEDİLDİ'

Mahkemede söz alan Süleyman Arslan, ağabeyinin Yasin Börü gibi canice katledildiğini söyledi. Mahkeme heyeti, olay anına ilişkin görüntülerin izlenmesini istedi. Görüntülerden etkilenmemesi için Arslan'ın eşi Azize Arslan da salondan çıkarıldı. 6 sanık için ayrıca fotoğraf teşhisi yapıldı. Heyet, E.H.T.'nin tahliyesine, S.D. ile B.E.'nin tutukluluk halinin devamına karar verip, mahkemeyi 23 Ekim'e erteledi. Mahkeme çıkışı DHA'ya konuşan Ergün Arslan'ın eşi Azize Arslan, adalet istediğini belirterek, "Eşimi sebepsiz yere katlettiler. Bugün duruşması vardı. Bir kişiyi serbest bıraktılar. 2 kişi tutukludur. Bir sonraki duruşmada onları da bırakırlar. Hepsine ağırlaştırılmış müebbet istiyorum. Eşimin hakkı ve kanı yerde kalmasın. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ortada görüntü olmasına rağmen serbest kalıyorlar. Bunu anlamıyorum" diye konuştu.

'KARDEŞİME VURUYOR, O KİŞİ SERBEST'

Süleyman Arslan ise ağabeyinin oruçlu olduğu sırada katledildiğini belirterek, "Vahşice bir katliam gerçekleşti. Bugün ilk duruşması gerçekleşti. 3 kişi tutuklu olarak, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla yargılanıyordu. Duruşma 23 Ekim'e ertelendi. Tutuklu yargılanan 3 kişiden biri de tahliye edildi. Serbest bırakılan kişi, görüntülerde gövde gösterisi yaparak kardeşimin ensesine vuruyor. O zaman diğerlerini de bıraksınlar. Her şey alenen ortadadır. Karşı tarafın avukatlarından bir tanesi, 'bu vahşettir' diye geri çekildi. Buradan avukata hassasiyetinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu davanın arkasındayız ve sonuna kadar da arkasında duracağız. Bunların ilk ve ikinci ifadeleri birbiri ile çelişiyor. Tahliye edilenin bir an önce tutuklanmasını istiyorum" dedi.

(DHA)

