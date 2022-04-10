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İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İSKİ açıkladı! 10 Nisan 2022 Pazar

10.04.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 10 Nisan 2022 Pazar günü de su kesintisi yaşanma ihtimaline karşı önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından en çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileridir? 10 Nisan 2022 Pazar günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamaya haberimizden ulaşabilirsiniz.

İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İSKİ açıkladı! 10 Nisan 2022 Pazar

10 Nisan 2022 Pazar günü su kesintisi yapılacak ilçeler listesi, İstanbul'un farklı ilçe ve semtlerinde arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanma ihtimaline karşı önceden önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İSKİ internet sitesinde konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Peki İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 10 Nisan Pazar günü için yapılan açıklamanın detayları haberimizde.

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 10 NİSAN 2022 PAZAR

10 Nisan 2022 Pazar günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada 'kayıtlı arıza kesintisi bulunamamıştır' ifadesine yer verildi.

SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİDİR? 10 NİSAN 2022 PAZAR

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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İstanbul
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