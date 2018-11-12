İstanbul'da tapu yolsuzluğu operasyonu!

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Örgüt Kurma, Yönetme, Üye Olma', 'Nitelikli Dolandırıcılık' ve 'Belgede Sahtecilik' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon için düğmeye basıldı. Yapılan operasyonlar sonucu 29 kişi gözaltına alındı.
41 GÖZALTI KARARI
Bir radyo frekansından yapılan 'Kimliğini getir, tapuyu götür' sloganıyla özellikle maddi durumu düşük yaklaşık 100 vatandaşı ev satma bahanesiyle dolandırıldıkları tespit edilen 41 şüpheliye yönelik bu sabah itibariyle 8 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında şüpheli şahısları yakalama ve arama faaliyetlerinin devam ettiği öğrenildi.
Türkiye'nin 'savaş sebebi' dediği krizin ardından çarpıcı iddia!
CHP'de Ankara için öne çıkan iki isim!
'Bazı vekillerimizi aday gösterebiliriz' deyip o ismi açıkladı
'Türkçe ezan' tartışması sürerken olay yaratacak sözler
Sultanhisar'da boğa güreşleri heyecanı
Arabada sıkıştığını unuttu, çekenleri tehdit etti: Parçalarım!
Tren raydan çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!
Ülke çok fena karıştı! 250 bin kişi sokağa döküldü!
Okuyucu Yorumları 7 yorum