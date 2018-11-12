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İstanbul'da tapu yolsuzluğu operasyonu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 09:41 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ‘Kimliğini getir, tapuyu götür’ sloganıyla 100 vatandaşı ev satma bahanesiyle dolandıran 41 şüpheliye yönelik 8 ilde operasyon başlatıldı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Örgüt Kurma, Yönetme, Üye Olma', 'Nitelikli Dolandırıcılık' ve 'Belgede Sahtecilik' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon için düğmeye basıldı. Yapılan operasyonlar sonucu 29 kişi gözaltına alındı.

41 GÖZALTI KARARI

Bir radyo frekansından yapılan 'Kimliğini getir, tapuyu götür' sloganıyla özellikle maddi durumu düşük yaklaşık 100 vatandaşı ev satma bahanesiyle dolandırıldıkları tespit edilen 41 şüpheliye yönelik bu sabah itibariyle 8 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında şüpheli şahısları yakalama ve arama faaliyetlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
istanbul tapu yolsuzluğu

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
devlet memuru olsm aç kalacagımı bilsem rüşvet almazdım
aç olanlar almıyor zaten boynu kalın olanlar alıyo hükümet aç mı sence ne yolsuzluklarla ne paralar götürüyorlar
bütün bekediyeleri hatta herkesi inceleyin
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