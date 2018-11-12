İstanbul'da tapu yolsuzluğu operasyonu!

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Örgüt Kurma, Yönetme, Üye Olma', 'Nitelikli Dolandırıcılık' ve 'Belgede Sahtecilik' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon için düğmeye basıldı. Yapılan operasyonlar sonucu 29 kişi gözaltına alındı.

41 GÖZALTI KARARI



Bir radyo frekansından yapılan 'Kimliğini getir, tapuyu götür' sloganıyla özellikle maddi durumu düşük yaklaşık 100 vatandaşı ev satma bahanesiyle dolandırıldıkları tespit edilen 41 şüpheliye yönelik bu sabah itibariyle 8 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon kapsamında şüpheli şahısları yakalama ve arama faaliyetlerinin devam ettiği öğrenildi.



