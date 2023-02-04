İstanbul'da vapur seferleri iptal mi? 4 Şubat 2023 Cumartesi İstanbul'da iptal edilen vapur seferleri

İstanbul'da vapur seferleri iptal mi, sorusunun yanıtı ile İstanbul'da iptal edilen vapur seferleri listesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada lodos sebebiyle bazı seferlerin yapılamayacağı belirtildi. İşte, 4 Şubat 2023 Cumartesi iptal edilen vapur seferleri...

İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi.

Lodos nedeniyle Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş ve Maltepe-Adalar seferleri gerçekleştirilemeyecek.

HANGİ VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ?

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli yolcularımız,

Hava muhalefeti (lodos) sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır.

Avcılar-Bostancı

Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy

Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş

Maltepe-Adalar

Anlayışınız için teşekkür ederiz."

