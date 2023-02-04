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İstanbul'da vapur seferleri iptal mi? 4 Şubat 2023 Cumartesi İstanbul'da iptal edilen vapur seferleri

04.02.2023 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da vapur seferleri iptal mi, sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada lodos sebebiyle bazı seferlerin iptal edildiği belirtildi. Birçok kişi arama motorlarında, "İstanbul'da vapur seferleri iptal mi, hangi seferler iptal edildi?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 4 Şubat 2023 Cumartesi günü Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamanın ayrıntıları...

İstanbul'da vapur seferleri iptal mi? 4 Şubat 2023 Cumartesi İstanbul'da iptal edilen vapur seferleri

İstanbul'da vapur seferleri iptal mi, sorusunun yanıtı ile İstanbul'da iptal edilen vapur seferleri listesi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada lodos sebebiyle bazı seferlerin yapılamayacağı belirtildi. İşte, 4 Şubat 2023 Cumartesi iptal edilen vapur seferleri...

İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi.

Lodos nedeniyle Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş ve Maltepe-Adalar seferleri gerçekleştirilemeyecek.

HANGİ VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ?

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli yolcularımız,

Hava muhalefeti (lodos) sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır.

Avcılar-Bostancı
Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy
Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş
Maltepe-Adalar
Anlayışınız için teşekkür ederiz."

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