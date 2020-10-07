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İstanbul'da vatandaşlar dolu için böyle önlem aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2020 21:20 | Son Güncelleme

İstanbul'da otomobillerini dolu yağışından korumak isteyenler otoparklara akın etti. Otomobillerini otoparka koyamayanlar ise üzerlerine brandalar sererek önlemler aldı.

İstanbul'da vatandaşlar dolu için böyle önlem aldı

İstanbul'da yarın için verilen dolu uyarısını dikkate alan vatandaşlar otomobillerini kapalı otoparklara park etti. Birçok ilçede kapalı otoparkların tamamen dolu olduğu öğrenildi. Kapalı otoparkları tercih etmeyenler ise kendilerince önlemler aldı. Otomobillerini doludan korumak isteyenlerin araçların üzerine branda, karton ve battaniye serdiği görüldü.

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"ŞİDDETLİ DOLU OLACAĞINA DAİR UYARILAR ALDIK"

Galeri işletmecisi Oğuz Beyazıt, "Araçların üzerini kapatıyoruz. Çoğu aracı zaten vitrinden çıkarıp garajlara otoparklara çektik. Şiddetli dolu olacağına dair uyarılar geldi. Bütün esnaf arkadaşlara söyledim araçlarını güvenli yerlere alsınlar, çünkü çok şiddetli olacağına dair uyarı geldi. Çoğu araçları kaldırdık diğerlerine de koruma yapıyoruz. Kendi otoparkımız olduğu için sıkıntı yaşamadık ama yakın otoparkların dolduğuna dair söylentiler aldık. Bazı esnaf arkadaşlar da otoparklar dolu dediler. Otoparkların dolu olması sebebiyle vatandaşlar mağdur olacak gibi gözüküyor." diye konuştu.

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DHA

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