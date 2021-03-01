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İstanbul'da vergi dairesi önünde uzun kuyruklar

01.03.2021 16:34 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da vergi dairesi önünde uzun kuyruklar

Vergi ve borç yapılandırmasında ilk taksit ödemelerinin son günü olan 1 Mart’ta İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı önünde uzun kuyruk oluştu. Borç ödemesini son güne bırakanlar saatlerce sıra bekledi.

Vergi ve diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini son ödeme günü 1 Mart Pazartesi günüydü. İşini son güne bırakanlar İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı önünde uzun kuyruklar oluştu. Korona virüs tedbirleri kapsamında binaya HES kodu ile alınan mükellefler kapıda yoğunluk oluşturdu.

"ANCAK YETİŞTİRDİK"

Vergi dairesi önünde sıra bekleyen Muhammet Türker, “Yarım saattir kuyruktayız. Bu kuyruk uzun zamandır böyleymiş. Akşamı bulabilir. Vergi borcumu yapılandırdım. Ödemesini yapacağım. Toptan kapatacağım. Ancak yetiştirdik” dedi.

"BU GİDİŞLE AKŞAMI BULUR"

Gelir vergisi için sıra bekleyen Kamil Aksoy, “Yarım saattir buradayım ama bu gidişle akşamı bulur. Yetiştirmeye çalışacağız. Gelir vergisi borcum var. Yapılandırma yapmıştım. Taksiti için anca toparladım. Son güne kaldı. Pandemiden dolayı borç, harç öyle denk getirdik. Herkesin de öyle olduğunu tahmin ediyorum” diye konuştu. (İHA)

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