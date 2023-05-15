İstanbul'da yaşayanlar bu hafta o 4 güne dikkat! Meteoroloji uyardı! 15 Mayıs 2023 İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu...

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklamaları ve 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü Meteoroloji Genel Müdürlüğüm tarafından yayımlanan veriler merak konusu oldu. Meteoroloji bu hafta İstanbul için 4 günü işaret etti. Yayımlanan İstanbul hava durumu raporuna göre salı günü itibarıyla yağış bekleniyor. Yağışların Marmara, Ege ve Karadeniz bölgesinde etkisini göstereceği kaydedildi. İşte 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu...

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? (15 MAYIS 2023 PAZARTESİ)

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan açıklamaya göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadenizin doğusu ile Ardahan, Kars ve Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIKLARI 3-5 DERECE ARTACAK

Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak. Diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı kaydedildi.

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MARMARA BÖLGESİ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 26°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C

Parçalı bulutlu

SAKARYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

K.MARAŞ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SİVAS °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ardahan, Kars, Hakkari çevreleri ve Van'ın doğu kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

IĞDIR °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA DURUMU TAHMİN RAPORU





