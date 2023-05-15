İstanbul'da yaşayanlar bu hafta o 4 güne dikkat! Meteoroloji uyardı! 15 Mayıs 2023 İstanbul, Ankara, İzmir il il hava durumu...

Hava durumu ile ilgili son dakika açıklamaları ve 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü Meteoroloji Genel Müdürlüğüm tarafından yayımlanan veriler merak konusu oldu. Meteoroloji bu hafta İstanbul için 4 günü işaret etti. Yayımlanan İstanbul hava durumu raporuna göre salı günü itibarıyla yağış bekleniyor. Yağışların Marmara, Ege ve Karadeniz bölgesinde etkisini göstereceği kaydedildi. İşte 15 Mayıs 2023 Pazartesi günü İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il hava durumu...
Hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan açıklamaya göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadenizin doğusu ile Ardahan, Kars ve Hakkari çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre; hava sıcaklıkları iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artacak. Diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı kaydedildi.
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 26°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı bulutlu
SAKARYA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
K.MARAŞ °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SİVAS °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, doğusu çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ardahan, Kars, Hakkari çevreleri ve Van'ın doğu kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
IĞDIR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu