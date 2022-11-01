İstanbul'da yeni dönem! Deniz hatları hizmete açıldı, içinden sadece iki kişi indi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan karar uyarınca İstanbul'da yeni 7 deniz hattı açıldı.

Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç'te kıyıya paralel 7 yeni deniz hattı bugünden itibaren seferlere başladı. Buna göre Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Sütlüce-Eyüp hattında 11,50 lira, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy hattında 28,74 lira, Avcılar-Bostancı hattında 31,85 lira, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada hattında 21,90 lira, Çengelköy-Kabataş hattında 9,47 lira, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp hattında 11,50 lira, Bostancı-Caddebostan-Moda-Kadıköy-Kabataş hattında 11,50 liraya yolculuk yapabilecek.

AVCILAR-KADIKÖY ARASI 50 DAKİKA

Sefer süresi 50 dakika olarak planlanan Avcılar-Bakırköy-Kadıköy hattında da günlük 24 sefer yapılması hedefleniyor. Bu hatta kış ve yaz yolcu kapasitesi en az 350 kişi olan deniz otobüsü ile hizmet verileceği açıklandı. Bugün başlayan yaklaşık 50 dakika süren Avcılar ve Bostancı hattında yolcu sayısı azdı.

2 KİŞİYLE YOLCULUK YAPTI

350 kişi kapasiteli deniz otobüsü bugün saat 11.00 sıralarında Avcılar iskelesine yanaşırken içinde iki yolcu bulunduğu görüldü. Üniversitesi öğrencisi Nisa Nurdur, daha önce Marmaray kullandığını, şimdi 50 dakika süren rahat yolculukla Avcılar'a geldiğini belirtirken, "Sanırım yeterince kimsenin haberi yok. Bu seferlerin devamını istiyorum" dedi. (DHA)