HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da yeni dönem! Deniz hatları hizmete açıldı, içinden sadece iki kişi indi

İstanbul'da yeni dönem! Deniz hatları hizmete açıldı, içinden sadece iki kişi indi

01.11.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un trafik sorununa çare bulmak amacıyla hayata geçirilen proje ile mega kentte 7 yeni deniz hattı açıldı. UKOME toplantısında alınan ve bugün hayata geçirilen yeni hatlardan biri de Avcılar-Kadıköy oldu. Bugün saat 11.00'de Avcılar'da iskeleye yanaşan 350 kişilik deniz otobüsünde sadece 2 kişinin olması dikkat çekti.

İstanbul'da yeni dönem! Deniz hatları hizmete açıldı, içinden sadece iki kişi indi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan karar uyarınca İstanbul'da yeni 7 deniz hattı açıldı.

Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç'te kıyıya paralel 7 yeni deniz hattı bugünden itibaren seferlere başladı. Buna göre Kadıköy-Kasımpaşa-Fener-Sütlüce-Eyüp hattında 11,50 lira, Avcılar-Bakırköy-Kadıköy hattında 28,74 lira, Avcılar-Bostancı hattında 31,85 lira, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada hattında 21,90 lira, Çengelköy-Kabataş hattında 9,47 lira, Beşiktaş-Kabataş-Karaköy-Kasımpaşa-Sütlüce-Eyüp hattında 11,50 lira, Bostancı-Caddebostan-Moda-Kadıköy-Kabataş hattında 11,50 liraya yolculuk yapabilecek.

istanbulda-7-yeni-deniz-hatti-hizmete-acildi_8176_dhaphoto3

AVCILAR-KADIKÖY ARASI 50 DAKİKA

Sefer süresi 50 dakika olarak planlanan Avcılar-Bakırköy-Kadıköy hattında da günlük 24 sefer yapılması hedefleniyor. Bu hatta kış ve yaz yolcu kapasitesi en az 350 kişi olan deniz otobüsü ile hizmet verileceği açıklandı. Bugün başlayan yaklaşık 50 dakika süren Avcılar ve Bostancı hattında yolcu sayısı azdı.

istanbulda-7-yeni-deniz-hatti-hizmete-acildi_8176_dhaphoto2

2 KİŞİYLE YOLCULUK YAPTI

350 kişi kapasiteli deniz otobüsü bugün saat 11.00 sıralarında Avcılar iskelesine yanaşırken içinde iki yolcu bulunduğu görüldü. Üniversitesi öğrencisi Nisa Nurdur, daha önce Marmaray kullandığını, şimdi 50 dakika süren rahat yolculukla Avcılar'a geldiğini belirtirken, "Sanırım yeterince kimsenin haberi yok. Bu seferlerin devamını istiyorum" dedi. (DHA)

Henüz 25 günlük evliydi! Eve gelince hayatının şokunu yaşadı Henüz 25 günlük evliydi! Eve gelince hayatının şokunu yaşadı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Selçuklu Belediyesi Ardıçlı’ya sağlık ve sosyal tesis kazandırılıyorSelçuklu Belediyesi Ardıçlı’ya sağlık ve sosyal tesis kazandırılıyor
Perukla geri döndü, 2 kadına asit attı...Perukla geri döndü, 2 kadına asit attı...
TRT'deki işine son verildiği iddia edilmişti! Demir'den açıklamaTRT'deki işine son verildiği iddia edilmişti! Demir'den açıklama
Anahtar Kelimeler:
UKOME vapur

En Çok Okunan Haberler

Kredi kullananlar dikkat! Merkez Bankası'ndan bankalara uyarı yapıldı…

Kredi kullananlar dikkat! Merkez Bankası'ndan bankalara uyarı yapıldı…

"Bakireyim dedim durmadı" Ünlü şarkıcı kendini bu sözlerle savundu: İlişkiden sonra...

"Bakireyim dedim durmadı" Ünlü şarkıcı kendini bu sözlerle savundu: İlişkiden sonra...

Ünlü sanatçıya büyük şok! 1 milyon dolarını aldılar

Ünlü sanatçıya büyük şok! 1 milyon dolarını aldılar

Türkiye'de bir ilk olacak! Herkese aynı anda gelecek

Türkiye'de bir ilk olacak! Herkese aynı anda gelecek

Siyaset yapamazlar ne Kemal Bey kalır ne Meral Hanım...

Siyaset yapamazlar ne Kemal Bey kalır ne Meral Hanım...

Fatih Portakal resmen isyan etti: ‘Ben o döneklerden değilim!'

Fatih Portakal resmen isyan etti: ‘Ben o döneklerden değilim!'

İlginizi Çekebilir

Kendi ölümüne uçtuğundan habersizdi! Alevler içinde can verdi

Kendi ölümüne uçtuğundan habersizdi! Alevler içinde can verdi

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Cinsel ilişkiye girerken canınız acıyorsa...

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Azıcık yağ ile mükemmel lezzetin sırrı bu airfryerlarda! Sizin için karşılaştırdığımız modellere mutlaka bakmalısınız

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Antibiyotik içmek için koşmayın: Öksürüğü bıçak gibi keser!

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Afrodizyak etkisi inanılmaz! Cinsel gücü ve performansı zirveye çıkarır

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Sonbaharın enerjisini parfümünüze yansıtın! İşte herkesin bayıldığı o parfümler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.