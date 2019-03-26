İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne kütüphane açıldı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü birlikte yaptıkları ortak proje kapsamında Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ana binasında kütüphane açıldı. Kütüphaneye, 2017 yılında DEAŞ'lı terörist tarafından bıçaklanarak şehit edilen polis memuru Sinan Acar'ın ismi verildi.

DEAŞ'IN ŞEHİT ETTİĞİ POLİSİN ADI VERİLDİ

Kütüphaneler haftasında hizmete açılan kütüphane, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Emniyet teşkilatı arasında yapılan bir protokolle ilk olma özelliği taşıyor. Şehit Polis Sinan Acar Kütüphanesi'nin açılışını İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz kurdele keserek yaptı. Açılışa İl Halk Kütüphanesi Müdürü Süheyla Acar'ın yanı sıra İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevli çok sayıda emniyet müdürü ve polis memurları katıldı.

KÜTÜPHANENİN İLK ÜYESİ EMNİYET MÜDÜRÜ ÇALIŞKAN OLDU

Aralarında dünya klasiklerinin de yer aldığı farkı türlerde çok sayıda kitabın bulunduğu kütüphanenin ilk üyesi İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan olarak üye kartını teslim aldı. Kütüphanede İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın 15 Temmuz'u konu alan kitabıyla birlikte Emniyet Müdürlüğü'nün iki yıldır çıkarttığı faaliyet raporu da yer aldı.