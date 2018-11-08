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İstanbul Havalimanı'ndan Azerbaycan'a ilk uçuşunu yapan uçak Bakü'ye ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 15:22 | Son Güncelleme

İstanbul Havalimanı'ndan Azerbaycan'a ilk uçuşunu yapan uçak Bakü'ye ulaştı

BAKÜ (AA) - İstanbul Havalimanı'ndan Azerbaycan'a ilk uçuşunu gerçekleştiren uçak başkent Bakü'ye ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bazı devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla 29 Ekim'de açılan İstanbul Havalimanı'ndan ikinci yurt dışı seyahatini yapan ve TSİ 09.30'da havalanan Türk Hava Yollarına (THY) ait Boeing -737 tipi uçak, TSİ 12.00'de Bakü'ye indi.

Yolcular, Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda THY ve Azerbaycan Hava Yolları (AZAL) yetkilileri tarafından karşılandı.

Aynı uçakla Bakü'ye gelen THY Satış Başkanı Harun Baştürk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı'nın 29 Ekim'deki açılışından sonra Türkiye için önemli lokasyonlara hem iç hem de dış hatlarda uçuşlar yapmaya başladıklarını belirtti.

Yolcuların yeni havalimanını test etmekten memnun olduğunu aktaran Baştürk, "Bakü'ye her gün karşılıklı uçuşlarımız olacak. Ankara, Antalya, İzmir ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) de her gün uçuşlarımız var. Yeni yılla birlikte Atatürk Havalimanı'ndan yapılan tüm operasyonlar yeni havalimanına taşınacak." dedi.

Baştürk, Bakü'den Atatürk ve Sabiha Gökçen havalimanlarına yapılan uçuşların da yılbaşına kadar aynı şekilde devam edeceğini kaydetti.

İstanbul'dan gelen yolcuların ayrılması ve hazırlık işlemlerinin tamamlanmasının ardından aynı uçak Bakü'den İstanbul Havalimanı'na ilk uçuşunu yaptı. Yolcular, kontrol işlemlerinin ardından çiçeklerle uğurlandı.

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Azerbaycan bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı istanbul havalimanı

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