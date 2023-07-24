İstanbul için tersine göç planı hazırlandığı öne sürülmüştü! AK Parti o iddiaları yalanladı: 'Gündemde bile değil'

Yüksek enflasyonun en çok etkili olduğu illerden biri olan İstanbul için AK Parti'nin tersine göç çalışması yürüttüğü iddiası gündem oldu. İddiaya göre tersine göç planında özellikle memleketinde kalan emekliler için su, elektrik gibi kalemlerde teşvik verileceği ifade ediliyordu. AK Parti'nin İstanbul'daki nüfus yükünü azaltmak adına hazırladığı öne sürülen planla ilgili partiden açıklama geldi. Açıklamada iddialar yalanlandı.

"GÜNDEMDE BİLE DEĞİL"

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bazı medya kuruluşlarında AK Parti’nin İstanbul’un nüfus yoğunluğunun azaltılması için tersine göçün desteklenmesi, bu kapsamda yaz aylarını memleketlerinde geçiren emeklilere, İstanbul’dan taşınmaları halinde elektrikten su indirimine kadar birçok konuda teşvikler verilmesine yönelik herhangi bir çalışma olmadığı ifade edildi.

Kaynaklar, böyle bir çalışmanın gündemde dahi olmadığını ifade etti.

(İHA)

