Döverek bayılttığı kadını kanlar içinde arabaya sürüklemişti! Esenyurt'ta çekilen infial yaratan görüntülerdeki o maganda tutuklandı

Şeyhmus Dağ'ın E.I.'ya yaptığı akılalmaz muamele bina sakinlerinin kamerasına yansımış, kendisini uyaran bina sakinleri Dağ "Yarın size de geleceğim" diyerek küfürler eşliğinde tehdit etmişti. 11 suç kaydı bulunduğu öğrenilen Şeyhmus Dağ ve E.I. hakkında yeni gelişme yaşandı.

DÖVEREK BAYILTTI

Olay 22 Temmuz günü akşam saatlerinde Esenyurt Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kadınla tartışan maganda, kadını döverek bayıltmıştı.

BAYGIN KADINI ARABAYA SÜRÜKLEDİ

Kanlar içinde sokak ortasında yatan kadını gören vatandaşlar olaya müdahale etmek istemişti. Vatandaşların seslenmesine kızan şüpheli şahıs küfürler savurmuştu. Şahıs, baygın kadını sürükleyerek arabaya bindirip olay yerinden uzaklaşmıştı.

BİRLİKTE YAKALANDILAR

Konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri şüphelinin 11 suç kaydı bulunan Ş.D. isimli şahıs olduğunu tespit ederken olay anında yanlarında bulunan E.I. isimli şahıs ile birlikte yakalayarak gözaltına almıştı. Şahıslar emniyetteki işlemlerin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Şeyhmus Dağ ve olay sırasında yanında bulunan E. I. emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

Şeyhmus Dağ tutuklanırken E. I. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA-DHA)

