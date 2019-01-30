İstanbul Maltepe'de ortalık karıştı!

Maltepe’de daha önce aralarında husumet olan iki grup geçtiğimiz gün karşı karşıya geldi. Sözlü tartışma giderek büyüyünce olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

ÇOK SAYIDA POLİS SEVKL EDİLDİ

Çok sayıda polis ekibin olay yerine gelmesine rağmen ortalık bir türlü sakinleşmedi.Tartışmanın daha da büyümesiyle ortalık karıştı.

İki grup arasındaki tartışmaya polis ekipleri müdahale etti. Polis, biber gazı sıkarak tarafları ayırmaya çalışırken sokak ortasında arbede yaşandı.

KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan arbede anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde polis biber gazı ile vatandaşlara müdahale ediyor. (İHA)



