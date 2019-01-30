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İstanbul Maltepe'de ortalık karıştı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 09:39 | Son Güncelleme

Maltepe’de iki grubun kavga etmesiyle ortalık savaş alanına döndü, polis vatandaşlara biber gazıyla müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı. Sokak ortasında yaşanan biber gazlı arbede, çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul Maltepe'de ortalık karıştı!

Maltepe’de daha önce aralarında husumet olan iki grup geçtiğimiz gün karşı karşıya geldi. Sözlü tartışma giderek büyüyünce olay yerine polis ekipleri çağrıldı.

ÇOK SAYIDA POLİS SEVKL EDİLDİ

Çok sayıda polis ekibin olay yerine gelmesine rağmen ortalık bir türlü sakinleşmedi.Tartışmanın daha da büyümesiyle ortalık karıştı.

İki grup arasındaki tartışmaya polis ekipleri müdahale etti. Polis, biber gazı sıkarak tarafları ayırmaya çalışırken sokak ortasında arbede yaşandı.

KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan arbede anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntülerde polis biber gazı ile vatandaşlara müdahale ediyor. (İHA)

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istanbul maltepe kavga

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