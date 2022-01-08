HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İstanbul merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

08.01.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada, İstanbul merkezli 25 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 57 şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli 25 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması kapsamında, aralarında görevde bulunan askerlerin bulunduğu 73 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 25 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 57 şüpheli yakalandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu da oldu! Parmağına taktı, soluğu hastanede aldıBu da oldu! Parmağına taktı, soluğu hastanede aldı
Yürek yakan anlar! Oğlunu görünce yıkıldıYürek yakan anlar! Oğlunu görünce yıkıldı
Ülke genelinde dev uygulama! 53 bin 572 personel katıldıÜlke genelinde dev uygulama! 53 bin 572 personel katıldı
Anahtar Kelimeler:
fetö Gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkına çeviren an! Oyuncu Elif Karagöz dokuzdan dördü çıkaramadığı için elendi

Kim Milyoner Olmak İster'de şaşkına çeviren an! Oyuncu Elif Karagöz dokuzdan dördü çıkaramadığı için elendi

3600 ek gösterge için yeni gelişme! Kapsamı değişiyor…

3600 ek gösterge için yeni gelişme! Kapsamı değişiyor…

Uyarılar peş peşe geldi! İstanbul'da 15 yıldır böylesi görülmedi

Uyarılar peş peşe geldi! İstanbul'da 15 yıldır böylesi görülmedi

Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

"Karınız değil, eşiniz diyeceksin" diyerek doktora yumruk attı

"Karınız değil, eşiniz diyeceksin" diyerek doktora yumruk attı

Suriyelilerin sosyal medyada infial yaratan videosu sonrası harekete geçildi

Suriyelilerin sosyal medyada infial yaratan videosu sonrası harekete geçildi

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Rusya asker gönderdi! Sokaklarda silah sesleri yükseliyor

Rusya asker gönderdi! Sokaklarda silah sesleri yükseliyor

Ünlü isimler de kullanıyor! Kokusuyla cezbeden parfümler

Ünlü isimler de kullanıyor! Kokusuyla cezbeden parfümler

Bakan Koca'dan "Karantina" açıklaması: Yanlışlıkla yazıldı

Bakan Koca'dan "Karantina" açıklaması: Yanlışlıkla yazıldı

2022 yılı kehanetleri tüyler ürpertti!

2022 yılı kehanetleri tüyler ürpertti!

Cinsel istismara uğradığını ailesinden korktuğu için saklamış

Cinsel istismara uğradığını ailesinden korktuğu için saklamış

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.