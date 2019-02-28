HABER

İstanbul merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 11 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 09:44 | Son Güncelleme

Bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 11 gözaltı

Alınan bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eylem hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik dün gece İstanbul, Muş, Mardin ve Zonguldak’ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Daha önceki operasyonlarda ele geçirilen PKK’lılardan elde edilen bilgi ve örgütsel dokümanların deşifre edilmesi ile takibe alınan 11 örgüt üyesi yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, PKK’yı simgeleyen bez parçaları, örgütsel dergi, kitap ve dokümanlar geçirildi. Yakalanan 11 PKK’lı, gözaltına alındıktan sonra sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

(İHA)

PARTNER'Çocuk işi sekteye uğradı''Çocuk işi sekteye uğradı'
Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ateş "Eğitimde Birlik Gecesi"ne katıldıÜlkü Ocakları Genel Başkanı Ateş "Eğitimde Birlik Gecesi"ne katıldı
Yarım asırlık su deposunun hali yürekleri sızlatıyorYarım asırlık su deposunun hali yürekleri sızlatıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul operasyon PKK gözaltı

En Çok Okunan Haberler

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

'Bu i..nelerle mi kazanacağım?'

'Bu i..nelerle mi kazanacağım?'

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Ankara'da restorana silahlı saldırı

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

CHP'den anket açıklaması: İstanbul, Ankara, İzmir...

Trump tüm sırlarını ortaya döktü! Her şeyi bir bir anlattı!

Trump tüm sırlarını ortaya döktü! Her şeyi bir bir anlattı!

Kırıkkale'de dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

Kırıkkale'de dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var!

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gelin-kaynana "uyuşturucu ticaretinden" tutuklandı

Gelin-kaynana "uyuşturucu ticaretinden" tutuklandı

Günlük burç yorumları 28 Şubat Perşembe (Şubat ayı burç yorumları)

Burcunuz bugün ne diyor?

Kedi, sahibini yangından kurtardı

Kedi, sahibini yangından kurtardı

Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Doğu Anadolu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor

Elazığ'da okullar tatil mi? Ağrı'da okullar tatil m? Bingöl'de okullar tatil m? 28 Şubat Perşembe (bugün) için kar tatili haberi geldi

Tatil haberleri peş peşe geliyor!

Ankara'da restorana silahlı saldırı

Ankara'da restorana silahlı saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.