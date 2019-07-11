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 İSTANBUL- OTOGARIN OTOPARKINI İSPARK İŞLETECEK

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 16:06 | Son Güncelleme

İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında alınan kararla Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın otopark işletmesi 5 yıl süreyle İSPARK'a devredildi.

İstanbul DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında alınan kararla Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın otopark işletmesi 5 yıl süreyle İSPARK'a devredildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı ikinci meclis toplantısı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlığında yapıldı. AK Parti İBB Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ve CHP İBB Grup Başkanvekili Doğan Subaşı'nın ortak imzasıyla verilen tekliflerde 11-14 Ağustos tarihleri arasındaki Kurban Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü ile 2019-2020 Eğitim Öğretim dönemi ilk günü olan 9 Eylül 2019'da kentteki toplu ulaşım hizmetinin ücretsiz verilmesi kararı oy birliğiyle kabul edildi. İstanbulkart ücret entegrasyonuna dahil İETT, özel halk otobüsleri, metro, hafif metro, tramvay ve füniküler, metrobüs, nostaljik tramvay ve tünel, şehir hatları vapurları, özel deniz toplu ulaşım, teleferik ve Kadıköy Moda nostaljik tramvay araçları ücretsiz olacak. Ücretsiz ulaşımdan İstanbulkart'ı olmayanların da yararlandırılması kararlaştırıldı.

OTOGARIN OTOPARKINI İSPARK İŞLETECEK
Meclis toplantısında Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın otopark işletmesi de İSPARK'a verildi. 1 saati ücretsiz olacak otoparkı 5 yıl süreyle İSPARK işletecek. Gelirin yüzde 25'i İBB'ye geri kalanı da İSPARK'a gidecek. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun istediği 2 milyar 250 milyon liralık borçlanma isteği ise 1 milyar 525 milyon lira olarak kabul edildi.

Görüntü Dökümü:
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-Meclis toplantısı
-Oylamadan görüntü
-Detaylar

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