HABER

İSTANBUL -  (ÖZEL)- ÖNCE ANAHTARI SONRA ARACI ÇALDILAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 09:22 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de bir eve pencereden giren hırsız, masanın üstünden aldığı anahtarla sokakta bulunan otomobili çaldı.

Haber-Kamera: Emin YEŞİL/ İSTANBUL, (DHA)- SULTANGAZİ'de bir eve pencereden giren hırsız, masanın üstünden aldığı anahtarla sokakta bulunan otomobili çaldı.
Olay, Gazi Mahallesi 1344 sokakta meydana geldi. Saat 03.30 sıralarında otomobille bir evin önüne gelen şüpheliler önce etrafı kontrol etti. 5 katlı bir binanın giriş katının yarı açık olan penceresinden içeri giren şüphelilerden biri, herkesin uykuda olduğundan emin olduktan sonra yatak odasına yöneldi. Masada ev sahibinin otomobilinin anahtarını ve telefonunu çalan hırsız, dakikalar sonra dışarı çıktı. Şüpheli, gözcülük yapan arkadaşlarıyla birlikte sokakta bulunan yaklaşık 70 bin lira değerindeki otomobili çalarak kayıplara karıştı.

"PERDEYİ AÇTIM, ARACIMIN YERİNDE OLMADIĞINI GÖRDÜM"
Ev sahibi Hasan Yiğitdoğan, hırsızların bir gün önce sokakta keşif yaptığını söyledi. Yiğitdoğan, "Sabah uyandım. Telefonumun yerinde olmadığını gördüm. Telefonun olduğu yerde aracımın anahtarı ve ruhsatı da vardı. Ruhsatın yerinde, anahtarın yerinde olmadığını gördüm. Hemen perdeyi açtım. Baktım aracım da yerinde yok. Sonra bir telaşla karşı komşumuzun kapısını çaldım. Onlardan acil telefonlarını isteyerek, polise haber verdim. Polisler geldi daha sonra. Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını izlediğimizde 3 kişi olduklarını tespit ettik. Şahıslar bir gün önce de burada tur atmışlar. Olay esnasında da 2 kişi gözcülük yapıyor, bir kişi pencereden içeri giriyor. Hiçbir ses duymadım." dedi. Polis olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
------------------
(GÜVENLİK KAMERASI)
-Arkadaşına gözcülük yapan şüpheli

(AKTÜEL)
-Sokaktan görüntü
-Evden detaylar
-Otomobili çalınan Hasan Yiğitdoğan ile röportaj
-Genel ve detaylar

PARTNEREski halini gören 'bu nasıl değişim' diyorEski halini gören 'bu nasıl değişim' diyor
6 ilde harekete geçildi! Çok sayıda kişiye gözaltı6 ilde harekete geçildi! Çok sayıda kişiye gözaltı
(Özel) Altın kızların hedefi 2020 Tokyo Olimpiyatları(Özel) Altın kızların hedefi 2020 Tokyo Olimpiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Bulut'tan istifa açıklaması

Eski İBB Genel Sekreter Yardımcısı Bulut'tan istifa açıklaması

Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Taş, sopa ve silahlar havada uçuştu: Çok sayıda yaralı var!

Hande Erçel yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı!

Hande Erçel yeni tarzıyla hayranlarını şaşırttı!

TCCD açıkladı! Saatleri değişiyor

TCCD açıkladı! Saatleri değişiyor

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

ABD'den bir heyet acilen Ankara'ya geliyor!

ABD'den Yunanistan'a yeşil ışık!

ABD'den Yunanistan'a yeşil ışık!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

İBB Meclisi'nde borçlanma tartışması! İmamoğlu ile Göksu...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

PKK'da büyük panik! Telsiz konuşmalarına yansıdı

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Antalya'da vahşet! Boynunda iki plastik kelepçe ile denizde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

S-400 sisteminin parçalarını taşıyan Rus uçağı Mürted'e indi

Diyarbakır’da dev operasyon! Tam 2 milyon 111 bin 50 kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır’da dev operasyon! Hepsi ele geçirildi

Kuzey Irak'a hava harekatı! İmha edildi

Kuzey Irak'a hava harekatı! İmha edildi

Son dakika! Kayseri merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu

Yeni oluşum içerisindeydiler! Polis harekete geçti

Gazze sınırında 55 Filistinli yaralandı

Gazze sınırında büyük gergin! 55 Filistinli yaralandı

Valilikten Aydos Ormanı'ndaki yangınla ilgili açıklama

Valilik açıkladı! Yangının nedeni...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.