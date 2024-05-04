Daltonlar çetesine büyük darbe: 14 kişi gözaltına alındı! Kağıthane, Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Beşiktaş...

İstanbul'un Kağıthane Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Beşiktaş ilçelerinde şafak operasyonu düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklamaya göre "Daltonlar" suç örgütüne yapılan operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mahzen 37 operasyonunun detaylarını şöyle duyurdu:

"İstanbul’un Kağıthane Esenyurt, Beylikdüzü, Başakşehir, Bahçelievler, Küçükçekmece ve Beşiktaş ilçelerinde düzenlenen “MAHZEN-37” operasyonlarında;

Kasten Öldürmeye Teşebbüs,

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma,

İş Yeri Kurşunlaması,

Kasten Yaralama ve

Tehdit suçlarına karıştığı tespit edilen elebaşılığını Beratcan Gökdemir’in (yurt dışı firar) yaptığı Organize Suç Örgütü (Daltonlar) üyesi 14 şüpheli yakalandı!

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Halkımızın desteği ve duasıyla organize suç örgütlerinin kökünü kazıyacağız. Sokaklarımızda barınamayacaklar. Hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim edeceğiz!

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelinin;

Esenyurt İlçesinde 31.03.2024-05.04.2024 tarihleri arasında M.O.S, B.T. ve C.T. isimli 3 ayrı işyerinin kurşunlanması eylemlerini gerçekleştirdikleri,

Beylikdüzü İlçesinde 31.03.2024 tarihinde E.B.G.R. isimli işyerinin kurşunlanması eylemini yaptıkları,

Başakşehir İlçesinde 02.04.2024 tarihinde B.S. isimli işyerine El Bombası atılması ve 14.04.2024 tarihinde işyerinin kurşunlanması eylemlerini gerçekleştirdikleri,

Bahçelievler İlçesinde 04.04.2024 tarihinde P. ve C.C. isimli işyerlerinin, 16.04.2024 ve 19.04.2024 tarihilerinde S.G.L. ve İ.P isimli işyerlerinin kurşunlanması eylemlerini gerçekleştirdikleri,

Küçükçekmece İlçesinde 22.04.2024 tarihinde 80. Yıl Parkında kurşunlama eylemini yaptıkları,

Bakırköy İlçesinde 16.04.2024 ve 25.04.2024 tarihlerinde G.B. isimli kuyumcunun kurşunlanması eylemlerini gerçekleştirdikleri,

Esenyurt ve Avcılar İlçelerinde 08.04.2024 ile 13.04.2024 tarihlerinde meydana gelen 4 adet ikamet ve iş yeri kurşunlama eylemini yaptıkları,

Beşiktaş İlçesinde 05.04.2024 ile 11.04.2024 tarihlerinde 2 ayrı Kasten Öldürmeye Teşebbüs eylemini yaptıkları ve

Esenyurt İlçesinde 12.04.2024 tarihinde Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma eylemini yaptıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:

1 adet AK-47 uzun namlulu tüfek,

3 adet tam otomatik tabanca,

1 adet çalıntı motosiklet ile çok sayıda balistik yelek ve kar maskesi el geçirildi.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin Duası Sizinle.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır





