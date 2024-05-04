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  4. Huzurevinde kanlı saldırı! Yeni görüntüleri ortaya çıktı: Bıçakla koridorda böyle kovalamış

Huzurevinde kanlı saldırı! Yeni görüntüleri ortaya çıktı: Bıçakla koridorda böyle kovalamış

04.05.2024 08:44
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Dün Antalya'dan gelen haber kan dondurmuştu. Huzurevinde kalan İzzettin S. yine aynı huzurevinde kalan 2 kişiyi öldürmüş bir kişiyi yaralamıştı. Bugün o dehşet anlarına ait yeni görüntüler çıktı. Saldırganın güvenlik görevlisini koridorda bıçakla kovaladığı anlar izleyenlere korku dolu dakikalar yaşattı.

Antalya’da huzurevinden çıkartılacağı gün 2 kişiyi bıçakla öldürüp 1 kişiyi de ağır yaralayan zanlının, huzurevinde elinde bıçak bulunduğu anların kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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BIÇAKLA KOVALADI

Döşemealtı ilçesindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevi'nde dün gece 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen İzzettin S.'nin (65), huzurevinde elinde bıçakla olan güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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MERDİVENLERDEN KAÇTI

Görüntülerde iki elinde bıçak bulunan zanlının koridorda huzurevinin güvenlik görevlisiyle karşı karşıya gelmesi, görevlinin yere düşmesiyle İzzettin S.'nin peşinden gitmesi yer aldı. Görüntülerin devamında güvenlik görevlisi olay yerinden kaçarken, İzzettin S.'nin de merdivenlerden inip huzurevinden kaçması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
bıçaklı saldırı huzurevi
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