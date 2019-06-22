İstanbul seçimini izleme rehberi

Anadolu Ajansı 20 bin 63 asker, 8 bin 93 hükümlü, 3 bin 970 kısıtlı seçmen, 12 bin 518 ölü, 208 vatandaşlıktan çıkan kişi olmak üzere toplam 44 bin 852 kişiye listelerde "oy kullanamaz" şerhi yazıldığını açıkladı.

Listelerde o tarihten sonra ölen veya kısıtlı olduğu tespit edilenlerin yanına oy kullanamayacağına dair şerh düşüldü.

31 Mart'ta İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy farkının sadece 13 bin 729 olması, seçime katılmama kararı alan partilerin tercihlerinin önemini artırıyor.

Bunun sonucunda katılacak adaylar şöyle oldu:

Fakat bu süreçte bazı partiler Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçimi iptal etmesini protesto ederek 23 Haziran'daki seçime katılmama kararı aldı.

Bu nedenle seçime giren partiler yine aynı adaylarla giriyor.

Tüm Türkiye'nin takip ettiği bu seçimle ilgili merak edilen soruları yanıtladık.

31 Mart öncesi de listeleye benzer şekilde 23 bin 165 kişi hakkında şerh düşülmüştü.

Böylece listede yer alan toplam 68 bin 17 kişi oy kullanamayacak.

31 Mart'ta kayıtlı seçmen sayısı 10 milyon 560 bin 963 olarak açıklanmıştı. Oy kullanamaz şerhi düşülenler çıkarıldığında bu seçimde 10 milyon 492 bin 946 kişi oy verebilecek.

Son seçimde İstanbul'da sandığa gitmeyen yaklaşık 1,7 milyon kişi vardı. Partiler bu kişileri kendi lehlerine sandığa götürmeye çalışıyor.

Seçmen listeleri 31 Mart listesi temel alınarak hazırlandığı için bu iki seçim arasında 18 yaşını dolduranlar oy kullanamayacak.

https://www.youtube.com/watch?v=r\_ZK8tGSpCU&feature=youtu.be

Sandıklar kaçta açılacak, ne zaman kapanacak?

Oy verme işlemleri Pazar 08:00'de başlayacak. Seçmenler saat 17:00'ye kadar oy kullanabilecek. O saatte sandık başında sırada bekleyen seçmenlerin oy kullanmasına da izin verilecek.

N**erelerde ve nasıl oy kullanılacak?**

Sandıklar her seçimde olduğu gibi okul ve kütüphane gibi mekanlarda kurulacak.

Seçmenler evlerine gelen seçmen bilgi kağıdından oy kullanacakları yeri öğrenebilir. Eline kağıt ulaşmayanlar ise YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet'ten veya seçmen sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacakları yeri görebiliyor.