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  4. İstanbul-Tahran seferini yapan THY uçağı hava muhalefeti nedeniyle iniş yapamadı

İstanbul-Tahran seferini yapan THY uçağı hava muhalefeti nedeniyle iniş yapamadı

30.01.2021 02:34 | Son Güncelleme:
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İstanbul-Tahran seferini yapan THY uçağı hava muhalefeti nedeniyle iniş yapamadı

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul'dan kalkan TK847 sefer sayılı yolcu uçağı, hava muhalefeti nedeniyle Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'na iniş yapamadı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, TSİ 20.30'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkan THY'ye ait TK847 sefer sayılı yolcu uçağı hava muhalefeti nedeniyle Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'na iniş yapamayınca, pilotun tercihiyle Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'na indi.

Uçağın Bakü'den yakıt aldıktan sonra tekrar Tahran'a döneceği belirtildi.

"SİREN SESLERİ" İDDİASINA AÇIKLAMA

Tahran Vali Yardımcısı Hamid Rıza Guderzi, uçağın başkentte siren sesleri çaldığı için iniş yapmadığı iddialarıyla ilgili olarak, Tahran'ın batısında alarm sisteminin test edildiğini ve herhangi bir güvenlik sorununun bulunmadığını ifade etti. (AA)

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