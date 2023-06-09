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'Oğlumuz evleniyor, kiracıyı çıkaracağız...' Kurultay öncesi İYİ Parti'de ses getirecek çıkış: "'Mommy'e güle güle diyoruz" diyerek çağrı yaptı: 'Meral Hanım artık torun sevmeli'

09.06.2023 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seçimlerde istediği sonucu alamayan partilerden olan İYİ Parti'de değişim rüzgarları çok sert esmeye başladı. 24-25 Haziran'da yapılacak olan seçimli kurultay öncesi dikkat çeken açıklamalarda bulunan İYİ Parti Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal, "Meral Hanım artık torun sevmeli" çıkışında bulundu. Baykal açıklamasının devamında "Partiyi şu anda işgal edenler kiracıdır. Oğlumuz evleniyor, kiracıyı göndereceğiz. Mommy'e güle güle diyoruz" dedi.

'Oğlumuz evleniyor, kiracıyı çıkaracağız...' Kurultay öncesi İYİ Parti'de ses getirecek çıkış: "'Mommy'e güle güle diyoruz" diyerek çağrı yaptı: 'Meral Hanım artık torun sevmeli'

Milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde istedikleri sonucu alamayan Millet İttifakı'nda 'değişim' sesleri yükseliyor. İttifakın bileşenlerinden CHP ve İYİ Parti kurultaya gitmeye hazırlanırken, 'değişim' rüzgarı çok sert esmeye başladı. CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'adaylık sinyali' verirken, İYİ Parti'de de Meral Akşener'e karşı sesler yükselmeye başladı.

"MERAL HANIM ARTIK TORUN SEVMELİ"

İYİ Parti Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal, "Meral Hanım artık torun sevmeli" çıkışında bulunurken, dikkat çeken ifadeler kullandı.

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"PARTİYİ ŞU ANDA İŞGAL EDENLER KİRACIDIR"

Ensonhaber'in sorularını yanıtlayan İYİ Partili Baykal, "Partiyi şu anda işgal edenler kiracıdır. Oğlumuz evleniyor, kiracıyı göndereceğiz." derken açıklamasının devamında "baba, oğul ve 'Mommy'e güle güle diyoruz." diye konuştu.

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"'MOMMY'E GÜLE GÜLE DİYORUZ"

İYİ Partili Baykal'ın açıklamaları şöyle;

"Yavuz Ağıralioğlu, partimizin renklerinden biriydi. Kazanılabilirdi ancak süreç iyi yönetilemediği için partimizden istifa etmiştir. Parti bizimdir, partiyi şu anda işgal edenler kiracıdır. Oğlumuz evleniyor, kiracıyı göndereceğiz. Meral hanım torunlarına hasret kaldı, torun sevsin diyoruz. Kötü bir şey söylemiyoruz. Kendisiyle yol yürüdük ailecek de tanışırız, kendisine saygılıyız. Ama baba, oğul ve 'Mommy'e güle güle diyoruz."

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Meral Akşener İYİ Parti

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