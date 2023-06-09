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  4. Teslim olan PKK'lı teröristlerin görüntüleri ortaya çıktı! Açlıktan bağırsakları delinmiş

Teslim olan PKK'lı teröristlerin görüntüleri ortaya çıktı! Açlıktan bağırsakları delinmiş

09.06.2023 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde mağaradan çıkarak teslim olan teröristlerin görüntüsü ortaya çıktı. Açlıktan bağırsakları delinen teröristlerin görüntüleri, yaşadıkları sefaleti gözler önüne serdi. Öte yandan teröristlerin sözde üst düzey sorumlularının ise ziyafet verdiği fotoğraflar ortaya çıktı. İşte o görüntüler...

Teslim olan PKK'lı teröristlerin görüntüleri ortaya çıktı! Açlıktan bağırsakları delinmiş

Milli Savunma Bakanlığı, 4 Haziran'da sosyal medya hesaplarından Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teslim olan 2 teröristin görüntülerini paylaşmıştı. Mağaradan çıkarak teslim olan biri kadın olmak üzere iki teröristin görüntüsü, teröristlerin sefalet içindeki yaşamlarını gözler önüne serdi.

01

YÜRÜMEKTE ZORLUK ÇEKİYORLAR

Açlıktan yürümekte bile zorluk çeken teröristlerin görüntüsü, örgütün sözde üst yönetimi tarafından kaderlerine terk edildiklerini açıkça ortaya koyuyor.

02

AÇLIKTAN BAĞIRSAKLARI DELİNDİ

Güvenlik kaynakları, teslim olan iki teröristten birinin yapılan sağlık muayenelerinde uzun süreli açlık sebebiyle bağırsaklarının delindiğinin tespit edildiğini açıkladı.

04

SÖZDE ÜST DÜZEY SORUMLULAR SEFA İÇİNDE

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre, dağlardaki teröristlerin yaşadığı sefaleti gözler önüne seren onlarca görüntüye rağmen kaynaklara yansıyan diğer fotoğraflarda PKK/KCK’nın sözde Yürütme Konseyi Eşbaşkanı olan “Cuma” kod adlı terörist Cemil Bayık’ın sıcak yemekler ile donatılmış yer sofrasında arkadaşlarıyla birlikte ziyafet çekmeye devam ettiği açıkça görülüyor.

03

AVRUPA’DA KURULAN TERÖR TUZAĞINA DÜŞÜYORLAR

Teslim olan teröristlerden birinin Suriye diğerinin ise bir Avrupa ülkesi başkentinde ailesi ile birlikte yaşarken kandırılarak örgüte katıldıkları öğrenildi.

BÖYLE TESLİM OLMUŞLARDI!


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Anahtar Kelimeler:
terörist açlık

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