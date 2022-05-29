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  4. İSTANBUL'UN FETHİ MESAJLARI 2022! 29 Mayıs 1453 İstanbul’un fethi kutlama mesajları, anlamlı, etkileyici sözlü ve özlü fetih sözleri...

İSTANBUL'UN FETHİ MESAJLARI 2022! 29 Mayıs 1453 İstanbul’un fethi kutlama mesajları, anlamlı, etkileyici sözlü ve özlü fetih sözleri...

29.05.2022 14:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Fethi mesajları ve sözleri araştırılıyor. İstanbul'un kutlu fethinin 569'uncu yılı kutlanıyor. Yalnızca İstanbul için değil, tüm dünya için önem arz eden, Türk tarihi açısından son derece mühim bir yeri olan fetihle ilgili olarak, 29 Mayıs 1453 İstanbul'un Fethi Kutlama mesajları sosyal medyada paylaşılıyor. Anlamlı, etkileyici ve resimli fetih mesajları ve sözleri vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılıyor. İşte birbirinden güzel İstanbul'un Fethi mesajları!

İSTANBUL'UN FETHİ MESAJLARI 2022! 29 Mayıs 1453 İstanbul’un fethi kutlama mesajları, anlamlı, etkileyici sözlü ve özlü fetih sözleri...

İstanbul'un Fethi 2022 mesajları ve kutlama sözleri sosyal medya platformlarındaki paylaşımlarda yerini aldı. 29 Mayıs 1453'te gerçekleştirilen kutlu fethin 569'uncu yıl dönümü kutlanıyor. Bu güne özel İstanbul'un Fethi mesajları ve sözleri milyonlarca kişi tarafından sosyal medyada paylaşılıyor. Farklı daha önce paylaşılmamış, duyulmamış mesajlar ve sözler ilgi çekiyor. İşte en anlamlı, etkileyici, resimli fetih mesajları ve sözleri...

İSTANBUL'UN FETHİ MESAJLARI VE SÖZLERİ

İstanbul'u bizlere miras bırakan Fatih Sultan Mehmet ve aziz şehitlerimizi saygıyla anıyorum.

Tarihe istikamet verip çağ açıp çağ kapatan İstanbul'un Fethi'nin 569. yılı kutlu olsun.Cennet mekan atam Fatih Sultan Mehmet Han ve şanlı ordusunu rahmetle anıyorum.

"İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, o ordu ne güzel ordudur."

İSTANBUL'UN FETHİ MESAJLARI 2022! 29 Mayıs 1453 İstanbul’un fethi kutlama mesajları, anlamlı, etkileyici sözlü ve özlü fetih sözleri...

İstаnbul'u niçin fethettiklerini sorduklаrındа; önce o benim gönlümü fethettiği için. Fаtih Sultаn Mehmet.

Adıyla şanıyla büyük olan İstanbul'un bağımsızlığını armağan eden Fatih Sultan Mehmet Han'ı ve silah arkadaşları şehitlerimizi saygı ile anıyor, İstanbulun Fethi'ni kutluyorum.

"İki büyük cihаnın kesinti noktаsındа, Türk vаtаnının ziyneti, Türk tаrihinin serveti, Türk milletinin gözbebeği İstаnbul, bütün vаtаndаşlаrın kаlbinde yeri olаn şehirdir." Mustаfа Kemаl Atаtürk

İSTANBUL'UN FETHİ MESAJLARI 2022! 29 Mayıs 1453 İstanbul’un fethi kutlama mesajları, anlamlı, etkileyici sözlü ve özlü fetih sözleri...

"İki büyük cihаnın kesinti noktаsındа, Türk vаtаnının ziyneti, Türk tаrihinin serveti, Türk milletinin gözbebeği İstаnbul, bütün vаtаndаşlаrın kаlbinde yeri olаn şehirdir."

Tarihin dönüm noktalarından biri olan İstanbul'un Fethinin 569. yıl dönümü heyecanını yaşıyoruz. İstanbul'un Fethi kutlu olsun.

Tarihe istikamet verip çağ açıp çağ kapatan İstanbul'un Fethi'nin 569. yılı kutlu olsun.Cennet mekan atam Fatih Sultan Mehmet Han ve şanlı ordusunu rahmetle anıyorum.

İSTANBUL'UN FETHİ MESAJLARI 2022! 29 Mayıs 1453 İstanbul’un fethi kutlama mesajları, anlamlı, etkileyici sözlü ve özlü fetih sözleri...

O güzel komutana da o güzel orduya da binlerce selam olsun. Bu büyük Fethin mirasına sahip çıkmak hepimize nasip olsun.

Türk ve Dünya tarihinde çağ açan ve çağ kapatan dönüm noktası olan İstanbul'un fethinin 567. yılını gururla ve iftiharla kutluyoruz.

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