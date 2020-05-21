HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul’un göbeğinde yılan paniği

İstanbul’un göbeğinde yılan paniği

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2020 09:50 | Son Güncelleme

Ataşehir’de bir otelin bahçe katında yaklaşık 1 metre boyundaki yılanı gören vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanı yakaladı. Sancaktepe’de de bir aracın motor kısmından yılan çıktı. Yaşanan olay, geçtiğimiz günlerde Silivri’de yakalanan yılanı akıllara getirirken, İstanbul’un farklı noktalarında yaşanan ‘yılan yakalama’ olayları vatandaşları tedirgin etti.

Ataşehir İçerenköy Yeşilvadi sokakta bulunan bir otelin bahçe katında dün sabah saatlerinde boyu 1 metreyi bulan yılan görüldü. Büyük panik yaşayan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanı kısa sürede yakaladı. Yaklaşık 1 metre boyundaki yılan, tekrar doğaya salınmak üzere götürüldü.

Sancaktepe’de ise bir aracın motor kısmında yılan bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanı yakalayamadı. Araç sahibi kendi çabalarıyla yılanı bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı. İstanbul’da son günlerde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yılanların ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti.

Ataşehir ve Sancaktepe’de yaşanan olay, geçtiğimiz günlerde Silivri’de bir çiftlik evinde yakalanan yılanı akıllara getirirken, İstanbul’un farklı noktalarında yaşanan ‘yılan yakalama’ olayları vatandaşları tedirgin etti.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Şafak Sezer'den Ersin ve Büşra itirafı! Şafak Sezer'den Ersin ve Büşra itirafı!
Yılanın ısırdığı Mustafa için 'panzehir' operasyonuYılanın ısırdığı Mustafa için 'panzehir' operasyonu
Flaş açıklama: Koronavirüsü bu şekilde yok edebiliriz! Flaş açıklama: Koronavirüsü bu şekilde yok edebiliriz!

En Çok Okunan Haberler

17 yaşındaki genç kızı benzin istasyonunda öldürdüler

17 yaşındaki genç kızı benzin istasyonunda öldürdüler

Ozan Tufan'ın son hali olay oldu!

Ozan Tufan'ın son hali olay oldu!

İşte iç hat ve dış hat seferlerinin başladığı tarih

İşte iç hat ve dış hat seferlerinin başladığı tarih

Koronavirüse karşı sevindiren gelişme

Koronavirüse karşı sevindiren gelişme

Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında açıkladı: 6 hafta sonra...

Prof. Dr. Ceyhan canlı yayında açıkladı: 6 hafta sonra...

Türkiye'siz sekteye uğrar demişlerdi! Flaş F-35 kararı

Türkiye'siz sekteye uğrar demişlerdi! Flaş F-35 kararı

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

25 ilde maske takma zorunluluğu getirildi!

25 ilde maske takma zorunluluğu getirildi!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

TRT Haber'de tepki çeken '19 Mayıs' hatası

TRT Haber'de tepki çeken '19 Mayıs' hatası

İzmir ve 30 ilçede maske takma zorunluluğu getirildi

İzmir ve 30 ilçede maske takma zorunluluğu getirildi

Diğer Haberler
125 yaşındaki 400 torunlu nine koronavirüsü yendi

125 yaşındaki 400 torunlu nine koronavirüsü yendi

Adıyaman'da vahşet! Yengesi ile kendi oğlunu öldürdü

Vahşet! Yengesi ile kendi oğlunu öldürdü

Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı! (21 Mayıs 2020 İstanbul'da hava durumu)

İstanbul için yağış uyarısı!

Bu yaz havalar nasıl olacak? Meteoroloji'den haziran, temmuz ve ağustos için tahminler

Bu yaz havalar nasıl olacak?

Yılanın ısırdığı Mustafa 'panzehir' operasyonu ile hayata tutundu

Yılanın ısırdığı Mustafa için 'panzehir' operasyonu

Dikkat çeken açıklama: Koronavirüs denizden bulaşmaz, havuz daha riskli

Dikkat çeken açıklama: Koronavirüs denizden bulaşmaz, havuz daha riskli

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.