İstanbul Üniversitesi'nde Avrupa Diller Günü kutlandı

İSTANBUL (AA) - Avrupa Diller Günü, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Edebiyat Fakültesi'nde çeşitli etkinliklerle kutlandı.

İÜ Dil Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre etkinlik, "Avrupa Diller Günü", İÜ Edebiyat Fakültesi Şeref Holü'nde gerçekleştirildi.

Edebiyat Fakültesi'nin dil bölümlerinin ve İÜ Dil Merkezi'nin katılımıyla yapılan etkinlik çerçevesinde açılan stantlarda Korece, İspanyolca, İtalyanca, Çince, Almanca ve Rusça gibi farklı dillerin tanıtımı yapıldı. Şölen havasında kutlanan Avrupa Diller Günü'nde, Filoloji bölümleri kendi açtıkları tanıtım masalarında eğitim verdikleri dilleri yazılı, görsel ve işitsel materyallerle tanıttı.

Geleneksel kıyafetler ve kültürel öğelerin yer aldığı stantların ilgi gördüğü şenlikte, dillerin konuşulduğu ülkelerle ilgili çeşitli kültürel bilgiler, stantları süsledi.

- Öğrenciler dil tarihine kısa bir yolculuk yaptı

Dillerin konuşulduğu ülkelerdeki eğitim imkanları, Edebiyat Fakültesi'nde eğitimi verilen dillerin daha iyi nasıl öğrenilebileceği ve yurt dışı dil eğitimi gibi konularda bilgi verilen tanıtım masalarıyla dikkati çeken, modern dillerin yanı sıra klasik dillerin de tanıtıldığı etkinlikte, öğrenciler dil tarihine kısa bir yolculuk yapmış oldu.