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İSTANBUL VALİLİĞİ: HİÇBİR VELİDEN RIZASI DIŞINDA KAYIT ÜCRETİ VEYA BAĞIŞ TALEP EDİLMEYECEK

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 18:00 | Son Güncelleme

İSTANBUL DHA İstanbul Valiliği, hiçbir veliden rızası dışında kayıt ücreti veya bağış talep edilmeyeceğini açıkladı.  İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılının açılışına hazırlandığımız bu günlerde; Valiliğimize yapılan çeşitli başvurular ve basında yer alan bazı haberlerde; okul idareleri tarafından öğrenci kayıtları sırasında bağış adı altında velilerden kayıt parası talep edildiği iddia edilmiştir." denildi.

İSTANBUL DHA
İstanbul Valiliği, hiçbir veliden rızası dışında kayıt ücreti veya bağış talep edilmeyeceğini açıkladı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılının açılışına hazırlandığımız bu günlerde; Valiliğimize yapılan çeşitli başvurular ve basında yer alan bazı haberlerde; okul idareleri tarafından öğrenci kayıtları sırasında bağış adı altında velilerden kayıt parası talep edildiği iddia edilmiştir." denildi.
Açıklamada, "Anayasa'nın 42'nci maddesi "İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve Devlet okullarında parasızdır" hükmünü emreder. Aynı zamanda MEB Okul Aile Birliği Yönetmeliği'nin Birlik Gelirleri başlıklı 15'inci maddesinin 2'nci fıkrasında, 'Birlikler, velileri hiçbir surette bağış yapmaya zorlayamaz, okul kayıt döneminde bağış ve yardım toplayamaz. Ayrıca bakanlık tarafından yürütülen proje ve yapılan protokoller kapsamında okul ve kurumlarda yapılacak faaliyetlerden ücret talep edilemez' hükmü yer almaktadır." hatırlatması yapılarak, "Bu nedenle kayıt esnasında velilerimizden hiçbir şekilde ücret talep edilmeyecektir. Bu konuda yukarıda belirtilen kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı şekilde hareket eden ilgililer hakkında
Valiliğimizce toplam 55 adet inceleme/soruşturma başlatılmıştır. Bunlardan 7'si sonuçlandırılmış olup, 3 idareciye 'idarecilik görevinin alınması' teklifi getirilmiş, 4 idareciye de muhtelif disiplin cezaları verilmiştir. 48 dosyanın soruşturması halen devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
Açıklama şöyle devam etti:
Okullarımıza velilerimizin yaptıkları gönüllü bağışlar haricinde; okul idarecileri veya okul aile birliği yöneticileri tarafından, hiçbir velimizden rızası dışında kayıt ücreti veya bağış talep edilmeyecektir. Yasal mevzuata aykırı hareket eden okul idarecilerine kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek, Valiliğimize ulaşan ihbar ve şikayetler ivedilikle değerlendirilerek, ilgililer hakkında gerekli inceleme ve soruşturma başlatılacaktır.

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