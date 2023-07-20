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  4. İstanbul Valiliği'nden 39 ilçeye 'sokak köpeği' talimatı

İstanbul Valiliği'nden 39 ilçeye 'sokak köpeği' talimatı

20.07.2023 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Valiliği, 39 ilçedeki kaymakamlıklar, il ve ilçe belediyeleri ile ilçe tarım ve orman müdürlüklerine gönderdiği yazıda, sokak hayvanlarının rehabilitasyon merkezlerine götürülmesi, kısırlaştırılarak tedavi edilmesi ve sağlığına kavuştuğunda yeniden alındığı yere bırakılması talimatını verdi.

İstanbul Valiliği'nden 39 ilçeye 'sokak köpeği' talimatı

İstanbul Valiliği, 39 ilçede sokak köpeklerinin toplanması talimatını verdi. Valilikten yapılan açıklamada, Valilik tarafından 4 Temmuz 2023'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 39 ilçe kaymakamlığı ve ilçe belediyesi ile ilçe tarım ve orman müdürlüklerine gönderilen yazıda, Hayvanları Koruma Kanunu'nun gereğince uygulanmasının talep edildiği belirtildi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Valiliğimizce 04.07.2023 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 39 ilçe kaymakamlığı, 39 ilçe belediyesi ve Tarım İlçe Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda 5199 nolu ’Hayvanları Koruma Kanunu’nun gereğince uygulanması ilgili birimlerden talep edilmiştir. Kanun, sokak hayvanlarının bulundukları yerlerden alınmasını, rehabilitasyon merkezlerine götürülmesini, kısırlaştırılarak tedavi edilmesini, tedavi sonrası bir süre gözlemlenmesi ve sağlıklarına kavuştukları tespit edildikten sonra yeniden alındıkları yere bırakılmasını gerektirmektedir. İlgili yazı, ilgili birimlerin bu kanunun gereğince işletilmesi talebini içermektedir."

İHA

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İstanbul Valiliği sokak köpeği

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