İstanbul Valiliği yılbaşı için asayiş hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valiliği, yılbaşı günü ve gecesinde güven ve asayişin sürdürülmesi hususunda ek tedbirlerin alınması için güvenlik güçleri ve yerel yönetimlerle birlikte sürdürülen hazırlıkların tamamlandığını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, gerçekleştirilen hazırlıklar kapsamında 42 bin 545 polis, 7 bin 83 jandarma ve 347 sahil güvenlik personelinden oluşan sahil güvenlik gücünün, AFAD, AKOM, zabıta, çevre sağlığı ve il sağlık kuruluşları, kara, deniz, raylı sistemler ve havayolu ulaşımında görevli kurumların bütün ekiplerinin, Valilik koordinasyonuyla görev başında olacağı belirtildi.

Sabit yol arama ve kontrol noktalarının, AVM'ler, ulaşım ağları, havalimanları, metro, Marmaray, minibüs, otobüs hareket yeri, durak ve güzergahlarında özel güvenlik ve trafik tedbirlerinin alındığı aktarılan açıklamada, şehir içi ulaşım tedbirlerinin en üst seviyeye çıkarıldığı, ticari araç sürücülerine yönelik denetim ve uygulamaların sıklaştırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: