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İstanbul Valisi Davut Gül kimdir, kaç yaşında, nereli? Vali Davut Gül eşi kimdir?

06.06.2023 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni İstanbul Valisi Davut Gül dün Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklama sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Gaziantep Valisi olarak görev yapan Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul Valiliği'ne atandı. Peki, yeni İstanbul Valisi Davut Gül kimdir, kaç yaşında, nereli? Vali Davut Gül eşi kimdir? İşte detaylar...

İstanbul Valisi Davut Gül kimdir, kaç yaşında, nereli? Vali Davut Gül eşi kimdir?

Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı olmasının ardından yeni İstanbul Valisi belli oldu. Gaziantep Valisi olarak görev yapan Davut Gül hakkında yapılan açıklamada Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi olarak Sayın Davut Gül'ü atamıştır” ifadelerine yer verildi. İşte yeni İstanbul Valisi Davut Gül hakkında merak edilenler...

DAVUT GÜL KİMDİR?

1974 yılında Erzurum'un Horasan ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Horasan'da, liseyi Kadıköy Mehmet Beyazıt Lisesi'nde bitirdi. Kıbrıs Yakındoğu Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 2000 yılında Gaziantep'te kaymakam adayı olarak mesleğe başladı.

Muğla - Kavaklıdere, İzmir - Kemalpaşa ilçesinde kaymakam vekilliği, İngiltere'de yurtdışı stajı, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde yüksek lisans yaptıktan sonra asaleten Kırklareli - Kofçaz Kaymakamı olarak atandı. 2003 - 2005 Şirvan Kaymakamlığı, 2005 - 2006 yıllarında Karaman Vali Yardımcılığı, 2006 - 2009 yıllarında Gürün Kaymakamı olarak görev yaptı.

Türk İdareciler Derneği tarafından 2009 yılında Yılın Kaymakamı seçilerek Şehit Kaymakam Ersin Ateş Ödülü'ne layık görüldü. Gördes ve Şarkışla Kaymakamlıklarının ardından 2015'te İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığına atandı. 09.06.2016 - 05.11.2018 tarihleri arasında Sivas Valisi olarak görev yaptı.

Davut Gül, 26 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Gaziantep Valiliği görevine atanmıştır.

DAVUT GÜL İSTANBUL VALİSİ OLDU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından kararla ilgili yapılan paylaşımda “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi olarak Sayın Davut Gül'ü atamıştır” ifadeleri yer aldı.

YENİ İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL'ÜN EŞİ KİMDİR?

Vali Davut Gül, evli ve iki çocuk babasıdır.

Yeni İstanbul Valisi Davut Gül, Gülden Gül ile evlidir.

Vali Gül, İngilizce bilmektedir.

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