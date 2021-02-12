İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, KHK ile kamu görevinden ihraç edilen 2 emniyet müdürü, 1 komiser yardımcısı, öğretmen ve sağlık çalışanı ile halen kamuda görev yapan bir doktor, kuran kursu öğreticisi, özel sektörde çalışan avukat, doktor ve farklı meslek gruplarına mensup toplam 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. FETÖ'nün gizli yazışma programı ByLock kullandığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanması için operasyonların sürdüğü öğrenildi.

ANKARA'DA OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’nün emniyet yapılanması içerisinde yer aldığı tespit edilen daha önce kamu görevinden çıkarılmış 1’i 1. sınıf, 2’si 3. sınıf emniyet müdürü, 2’si emniyet amiri, 3’ü komiser, 5’i komiser yardımcısı, 12’si polis memuru olmak üzere toplam 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Örgütsel kodlamalarında üst düzey örgüt mensubu oldukları anlaşılan, haklarında örgüt mensubu olduklarına dair ifade ve teşhis tutanağı bulunan, HTS analiz çalışmaları sonucu ByLock kullandıkları tespit edilen, bu şekilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün emniyet yapılanması içerisinde yer alan, daha önce kamu görevinden çıkarılmış 1’i 1. sınıf, 2’si 3. sınıf emniyet müdürü, 2’si emniyet amiri, 3’ü komiser, 5’i komiser yardımcısı, 12’si polis memuru olmak üzere toplam 25 şüpheli hakkında Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir” denildi.