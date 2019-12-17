İstanbul'da Şeb-i Arus Sema Töreni düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Sarıyer Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezinde, Şeb-i Arus Sema Töreni düzenlendi.

Hazreti Mevlana'nın 746. vuslat yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programın açılışında konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Şems-i Tebrizi'nin anıldığı gecede, huzurun derinden hissedildiğini söyledi.

Genç, son günlerde insanlığın huzura ihtiyacı olduğunu belirterek, "İnsanların moralinin bozuk olduğu ve yaşam koşullarının zorlaştığı dönemde bu ulvi şahsiyetlere ve onların bizlere kadar ulaşan öğütlerine her zamankinden daha çok ihtiyacımız var." dedi.

Hazreti Mevlana ve Şems-i Tebrizi'nin öğütlerinden de bahseden Şükrü Genç, şöyle konuştu:

"Mevlana Celaleddin-i Rumi ve Şems-i Tebrizi'nin öğütlerine baktığımız zaman, günümüz insanına olduğu kadar, her ne kadar siyasetin içinde olsak da günümüz siyasetçilerine de hitap eden öğütler var. Hazreti Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli aynı zamanda da Türk düşünürlerdir. Bizim kültürümüzün de en önde gelen temsilcileridir."