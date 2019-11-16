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İstanbul'da "Sürgünün 75. Yılında Ahıskalı Türkler Uluslararası Sempozyumu" yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2019 14:44 | Son Güncelleme

İstanbul'da "Sürgünün 75. Yılında Ahıskalı Türkler Uluslararası Sempozyumu" yapıldı

İSTANBUL (AA) - "Sürgünün 75. Yılında Ahıskalı Türkler Uluslararası Sempozyumu", İstanbul Medeniyet Üniversitesinde gerçekleşti.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi tarafından Sancaktepe Belediyesi, Üsküdar Belediyesi ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının katkılarıyla düzenlenen sempozyum, Ahıska Türklerini konu alan belgesel gösterimiyle başladı.

Açılışta konuşan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, kendisinin de Bulgaristan'tan göç ettiğini belirterek, belgesele konu Ahıska Türkleriyle aynı duyguları yaşadığını anlattı. Çelik, "Çocukken Bulgaristan'dan trene binerken akrabalarımızın tren garına gelip bizi uğurlamalarını, Türkiye'ye gelişimizdeki, ilk başlangıçtaki o yalnızlığımızı ve parçalanmışlığımızı hatırlıyorum." dedi.

Bunun da etkisiyle doktora tezini muhaceret üzerine yazdığını, Osmanlı Devleti'nde Kırım Savaşı'ndan Balkan Savaşı'na kadar olan dönemi incelediğini ifade eden Çelik, muhaceretin kendisinden ziyade ortaya çıkardığı siyasal, sosyal ve ekonomik sonuçlar üzerine odaklarını söyledi.

Osmanlı İmparatorluğu'nda farklı millet ve ırklardan insanların beraber yıllarca rahatlıkla yaşadığını ve bunun benzerinin yeryüzünde olmadığını dile getiren Çelik, "Sovyetler Birliği'nin 50 yıllık hülyasının nasıl yok olduğuna şahit olduk. Türkiye Orta Doğu'da yaşanan zorlukların önemli bir kısmını halletmiş oldu. Türkiye sahip olduğu engin tecrübeyle tek medeniyet esasındaki bütünlüğünün mirasıyla 21. yüzyılda küresel dünyanın en büyük aktörü olacak. Dünyanın 5'ten büyük olduğunu Türkiye'nin öncülüğünde hep beraber izleyeceğiz." diye konuştu.

Uluslararası Ahıska Türk Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Kurucu Başkanı Ramiz Atahan, atalarının yurtlarından koparıldıklarını anlatarak, bugün Türkiye, Orta Asya ve diğer ülkelerde yaşayan Ahıska Türklerinin sorunlarının 75 yıl sonra da devam ettiğini vurguladı. Ahıska Türklerinin yaşadığı yerlerde anma programları, çalıştaylar ve Kur'an tilavetleri yapıldığını kaydetti.

Atahan, 1992 yılında çıkarılan Ahıska Türklerinin Türkiye'ye Kabulü ve İskanına Dair Kanun'un bugüne kadar tam anlamıyla çalıştırılmamasının kendilerini üzdüğünü dile getirerek, "Bu konuda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devletimiz önemli adımlar atmaktadır. Ukrayna'da yaşanan iç savaş dolayısıyla Türkiye'ye getirilip iskan edilen insanlarımızın artık vatanlarına ve öz topraklarına kavuşması bizleri mutlu ediyor. Diğer bölgelerde ise etnik ve sosya ekonomik sorunlardan dolayı bu problemler çıkabilir. Bu problemler çıkmadan önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, burada yaşayan insanları kabul etmeye hazır olmalıyız. Hazır olmak demek önceden tedbirimizi almaktır." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından sempozyuma katkı sunan kurum ve kuruluşlara plaket takdim edildi. Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'e plaket verildi.

Sempozyum, yarın sona erecek.

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ahıska türkleri İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sempozyum

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