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İstanbul'da yağmurdan büyüleyici görüntüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 18:47 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da bugün aralıklarla sağanak yağış görüldü.

İstanbul'da yağmurdan büyüleyici görüntüler

Hüseyin COŞKUN/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da bugün aralıklarla sağanak yağış görüldü. Akşamüzeri de etkisini gösteren yağmur, İstanbul Boğazı'nın siluetini değiştirirken, kartpostallık görüntülere de sahne oldu.
İstanbul'da dün olduğu gibi bugün de sağanak yağış etkili oldu. Aralıklarla görülen yağmur, akşamüzeri İstanbul Boğazı'nın çevresinde etkisini gösterirken, yağmur ve bulutlar şehrin siluetini değiştirdi. Yağmur damlaları arasında Boğaz semalarında uçuşan martılar ise ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı.

(FOTOĞRAF)

İstanbul'da yağmurdan büyüleyici görüntülerİstanbul'da yağmurdan büyüleyici görüntülerİstanbul'da yağmurdan büyüleyici görüntüler

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