İstanbul'daki "Batman Tanıtım Günleri"nde yöresel lezzetler sunuldu

İstanbul Yenikapı'da Batman Valiliği koordinasyonunda 5-8 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilen "Batman Tanıtım Günleri"nde yöresel lezzetler ve el sanatları tanıtıldı.

Bu yıl ilki düzenlenen etkinlikte, kurulan çadırlarda tanıtım faaliyetleri kapsamında tarihi ve kültürel yapılar, yöresel lezzetler tanıtıldı. Etkinliğe vatandaşlar ilgi gösterdi.

Batman Vali Yardımcısı Haluk Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, valilik koordinasyonunda bütün paydaşlarla Batman ve ilçelerini en iyi şekilde tanıttıklarını söyledi.

- Etkinliğe 200 bin kişi katıldı

Etkinliğin ilk olmasına rağmen büyük bir katılımla gerçekleştiğini dile getiren Koç, şöyle devam etti:

"Burada hemşehrilerimizle birlikte kültürel değerlerimizi hemşehrilik bağlarımızı güçlendiriyoruz. Bu yıl birincisini gerçekleştirdiğimiz etkinliğe ilk olmasına rağmen yaklaşık 200 bin kişinin katıldığı bildirildi. İlk defa yapılan böyle bir etkinlik için çok tatmin edici, bizim de etkilendiğimiz bir rakam oldu. Burada ilgi dolayısıyla Batmanlılara ve bölgedeki hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz"