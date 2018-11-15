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İstanbul'daki motosiklet hırsızlığına yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 11:16 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da motosiklet hırsızlığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye getirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, Kadıköy, Ataşehir, Üsküdar ve Ümraniye'de meydana gelen motosiklet hırsızlıklarına yönelik yürütülen çalışma kapsamında dün sabah eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ele geçirilen çalıntı 11 motosiklet de sahiplerine teslim edildi.

Güvenlik kamera görüntülerine yansıyan hırsızlık anlarında bir motosikletle gelen iki şüphelinin park halindeki motosikleti çalma anları görülüyor.

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Asayiş Şube Müdürlüğü hırsızlık Motosiklet Oto Hırsızlık Büro Amirliği

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