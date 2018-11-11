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İstanbullular dikkat! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 06:11 | Son Güncelleme

40’ıncı Vodafone İstanbul Maratonu için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gece saat 03.00 itibariyle trafiğe kapatıldı.

İstanbullular dikkat! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından “Sağlıklı Yarınlara Koş İstanbul” temasıyla düzenlenecek olan 40’ncı Vodafone İstanbul Maratonu öncesi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00 itibariyle trafiğe kapatıldı.

Polis ekipleri yolları çekicilerle kapatırken, çift yönlü kapanan yolu kullanmak isteyen sürücüler alternatif yollara yönlendirildi.

34 Z numaralı metrobüsler, Söğütlüçeşme-Zincirlikuyu arası, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden transit olarak hizmet verecek.

ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILACAK YOLLAR ŞU ŞEKİLDE:

Kısıklı Caddesi, D-100 kuzey ve güney katılım, Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önü D-100 karayolu güney katılım, Mahiriz Caddesi D-100 güney katılım, Altunizade Köprü üzeri D-100 güney-kuzey katılım, Tophanelioğlu Caddesi Gold Bilgisayar önü D-100 güney-kuzey katılım, Beylerbeyi katılım,

Güney Zincirlikuyu ayrımı, Sait Çiftçi katılımı, Fenerbahçe Göztepe’den gelip TEM ayrımına katılım, Botanik Bahçesi’nden Rıdvan Dedeoğlu istikametine katılım, Kuzey Ataşehir’den Rıdvan Dedeoğlu’na katılım, FSM turnikelerinden gelip 1. Çevre Yolu ayrımı, güneyden gelip kuzeye katılım, Mustafa Kemal Köprü altından kuzeye katılım, Altunizade köprü altı halk koşusunun başladığı yer, maraton ile halk koşusu arası, park girişi, maratonun başladığı yer, park çıkışı, park çıkışı turnikeler arası ve kuzey turnike sahası,

Avrupa yakasında, Merkez Komutanlığı ışıklar, Opel Gerçek önü, Sait Çiftçi köprü katılımı (E-5 karayolu güney katılım), Sabancı Lisesi önü, Yıldız ışıklar, Akdoğan Sokak girişi, Ressam Hamdi Bey, Bostancı Veli, Abbasağa, Hasfırın, Serence Bey sokaklar, Ortaköy dönüşleri, Beşiktaş Meydan, Vestel ışıklar, Palangalar ışıklar, Ortaköy Meydanı, Muhakkik Sokak girişi, Akaretler ışıklar, VİP Otel önü, Bayıldım alt baş, Süzer Plaza önü, Kadırgalar Caddesi toprak yol dönüşleri, Mete Kavşağı, Gümüş Caddesi başı,

Gümüşsuyu’ndan toprak yola iniş, Dolmabahçe ışıklar, Kahve Dünyası önü, Akyol Caddesi başı, Meclis-i Mebusan Yokuşu başı, Aydilimi Pastanesi yanı, Kabataş ışıklar, Fındıklı ışıklar, Deniz Limanı çıkışı, Salı Pazarı ışıklar, Boğazkesen Caddesi gelişi, Boğazkesen ışıklar, Tophane ışıklar, Revani Sokak gelişi, Kemeraltı ışıklar, Karaköy Meydanı, Perşembe Pazarı ışıklar, Azapkapı’dan Tarlabaşı’na mecburi istikamet, Şişhane Meydanı’ndan Bankalar Caddesi girişi, Tarlabaşı’ndan Perşembe Pazarı’na giriş,

Şişhane ışıklardan Kasımpaşa’ya mecburi yön, Kasımpaşa’dan Unkapanı Köprü ayrımı, Perşembe Pazarı’ndan Unkapanı Köprü ayrımı, Sahil Kennedy Caddesi Ataköy Havuzlu Kavşak’tan Sirkeci ışıklara kadar kuzey ve güney istikameti, Ragıp Gümüşpala Caddesi, Reşadiye Caddesi, Atatürk Bulvarı, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı, Sultanahmet At Meydanı, Yerebatan Caddesi, Klodfarer Caddesi, Nuruosmaniye Caddesi, Ayasofya Meydanı ile Galata ve Unkapanı köprüleri trafiğe kapalı tutulacak. (Ajanslar)

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