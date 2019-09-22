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İstanbulluların ağzı "Baklava Festivali" ile tatlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 14:58 | Son Güncelleme

Fatih Belediyesi, İTO ve BAKTAD iş birliğiyle düzenlenen festivalde 2 ton baklava vatandaşlara dağıtıldı - Festival kapsamında gerçekleşen "Altın Oklava" yarışmasında finale kalan 4 usta da en iyi baklava hamurunu açabilmek için mücadele etti

İSTANBUL (AA) - Fatih Belediyesi, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) iş birliğiyle düzenlenen 'Baklava Festivali" kapsamında 2 ton baklava vatandaşlara dağıtıldı.

Eminönü Meydanı'nda festival kapsamında düzenlenen "11. Altın Oklava" yarışmasında 40 usta arasından finale kalan 4 baklava ustası hünerlerini sergiledi. Baklava ustaları, kendilerine tanınan zaman içinde en ince ve güzel hamuru açabilmek için ter döktü.

Yarışmada birinci olan baklava ustası Yasin Karakaş'a 8, ikinci Yusuf Kurt'a 5, üçüncü Davut Çam'a 3 ve dördüncü Musa Altunbaş'a 2 Cumhuriyet altını ödülü verildi. Yarışmanın ardından kurulan stantlardan 2 ton baklava vatandaşlara dağıtıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, festivalde gazetecilere yaptığı açıklamada, baklava sektöründe büyük bir istihdam ve ihracatın olduğunu belirtti.

Baklavanın tescillendiğini ve daha çok üretilip, tanıtılması ve tüketilmesi gerektiğini söyleyen Şahin, hem Türkiye'nin hem dünyanın gastronomi anlamında çok önemli bir yerden geçtiğini kaydetti.

Şahin, "İstanbul merkezli Anadolu'nun büyük hazinesini bütün dünyaya açmamız gerekiyor. Bu güzel lezzetleri tattırmamız gerekiyor ve buradan ülke ekonomisini çok daha güçlendirmemiz gerekiyor." dedi.

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan da gastronominin dünyada en gelişen, en etkili turizm kollarından biri olduğunu söyledi.

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç de festivalle baklavanın lezzetini, tadını hem İstanbul hem de Türkiye'ye bir kez daha tanıtacaklarını, bu sayede ürünün daha çok ihraç edilmesini sağlayacaklarını dile getirdi.

BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım ise amaçlarının Türk baklavasını dünyaya tanıtmak olduğunu kaydetti.

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