İşte annelik gücü! TV yıldızı Shay Mitchell'in emzirme fotoğrafını milyonlarca kişi beğendi

Yeni anne olan ünlüler bebeklerini emzirdiği anları sosyal medyadan paylaşmayı sürdürüyorlar. Bunun son örneği de TV yıldızı Shay Mitchell'den geldi. Shay'in fotoğrafına yorum yapan ve yakın zamanda doğum yapacak olan büyük beden model Ashley Graham 'annelik hedefleri' yorumunu yaparken Hilary Duff'da bir zamanlar kendisinin de aynı durumda olduğunu söyledi.

Birçok takipçi Tv yıldızına 'işte annelik gücü bu' derken emzirmenin önemine de katkı sunduğunu ifade ettiler. Gönderi 26 milyonu aşkın takipçisiden beğeni yağmuruna tutuldu.

EMZİRMEYE TEŞVİK

Geçtiğimiz yıllarda da Hollywood yıldızları korkusuzca ve gururla bebeklerini nasıl emzirdiklerini göstermiş. Gisele Bündchen'den Miranda Kerr'e kadar pek çok ünlü, anneliğin bu en güzel duygusunu yaşayarak tüm anneleri emzirmeye teşvik etmişlerdi. İşte ünlülerin emzirme halleri.



