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İşte annelik gücü! TV yıldızı Shay Mitchell'in emzirme fotoğrafını milyonlarca kişi beğendi

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ANNEÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

TV yıldızı Shay Mitchell, yaklaşık iki ay önce doğum yaptı ve 'göğüs arkadaşım' olarak tanımladığı yeni doğan kızıyla emzirdiği anın fotoğrafını Instagram hesabında paylaştı. Ünlü yıldızın paylaşımı birçok kadından destek aldı.

Yeni anne olan ünlüler bebeklerini emzirdiği anları sosyal medyadan paylaşmayı sürdürüyorlar. Bunun son örneği de TV yıldızı Shay Mitchell'den geldi. Shay'in fotoğrafına yorum yapan ve yakın zamanda doğum yapacak olan büyük beden model Ashley Graham 'annelik hedefleri' yorumunu yaparken Hilary Duff'da bir zamanlar kendisinin de aynı durumda olduğunu söyledi.

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Breast friends

Shay Mitchell (@shaymitchell)'in paylaştığı bir gönderi ()

Birçok takipçi Tv yıldızına 'işte annelik gücü bu' derken emzirmenin önemine de katkı sunduğunu ifade ettiler. Gönderi 26 milyonu aşkın takipçisiden beğeni yağmuruna tutuldu.

EMZİRMEYE TEŞVİK

Geçtiğimiz yıllarda da Hollywood yıldızları korkusuzca ve gururla bebeklerini nasıl emzirdiklerini göstermiş. Gisele Bündchen'den Miranda Kerr'e kadar pek çok ünlü, anneliğin bu en güzel duygusunu yaşayarak tüm anneleri emzirmeye teşvik etmişlerdi. İşte ünlülerin emzirme halleri.

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